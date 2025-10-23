"Musste sein": Jeje Lopes hat aus "Love Island VIP" gelernt

Jeje Lopes erlebt bei "Love Island VIP" ein wahres Gefühlschaos. Während sie in der beliebten Datingshow nach der großen Liebe sucht, sorgen insbesondere ihre Freundin Joena Steilen und ihr Couple-Partner Umut Tekin (28) für turbulente Momente. Joena flirtet offen mit Umut, was Jeje verständlicherweise schwer zusetzt. Dennoch betont die Social-Media-Bekanntheit, dass sie durch diese Erfahrungen gereift sei. "Ich glaube, das musste alles sein. Nicht um jemanden zu finden, aber um selbst zu wachsen", erzählt Jeje im Gespräch mit Promiflash.

Die Reality-TV-Show, in der die Teilnehmenden verschiedene Herausforderungen und romantische Dates erleben, scheint für Jeje bislang nicht den gewünschten Verlauf genommen zu haben. Ihre enge Beziehung zu Joena und die Entwicklung zwischen Joena und Umut stellen sie emotional auf eine harte Probe. Trotz dieser schwierigen Lage scheint Jeje im Rückblick auf ihre Zeit in der Villa jedoch Positives zu erkennen und bezeichnet die Erfahrungen als wichtige Schritte für ihre persönliche Entwicklung.

Jeje Lopes ist als Reality-TV- und Social-Media-Star kein unbekanntes Gesicht. Schon vor ihrer Teilnahme an der Show konnte sie durch ihre offene und authentische Art zahlreiche Fans gewinnen. Die brüchige Dreiecksbeziehung in der Villa hatte für viel Gerede gesorgt und verdeutlicht einmal mehr die emotionalen Herausforderungen, die das Konzept von "Love Island VIP" mit sich bringt. Insbesondere die enge Verbindung zwischen den beiden Freundinnen Jeje und Joena macht die Situation nicht leichter und stellt die beiden auf eine harte Probe.

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025