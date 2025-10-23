Schwangerschaftskilos: Melina Hoch macht sich keinen Druck

Melina Hoch und ihr Partner Max Bornmann (29) können es kaum erwarten: Das Paar erwartet derzeit sein erstes gemeinsames Kind. Mit der Schwangerschaft kommen auch Veränderungen ihres Körpers – doch die ehemalige Love Island-Gewinnerin lässt sich davon nicht stressen, wie sie im Interview mit Promiflash erklärt. "Ich finde, was ein Körper leistet während der Schwangerschaft – da muss man sich nicht noch zusätzlichen Druck machen und sagen: 'Ich habe zugenommen'", erklärt sie entspannt. Ihr Humor und Max' Unterstützung helfen ihr, diese besondere Phase zu genießen.

Melina berichtet, dass sie und Max gemeinsam einen lockeren Umgang mit den kleinen Herausforderungen der Schwangerschaft pflegen. Selbstironisch scherzt sie sogar manchmal über ihr Äußeres. "Manchmal sage ich auch: 'Ich sehe aus wie ein kleines Wombat'", erzählt sie lachend. Doch Max reagiert auf diese Bemerkungen auf seine ganz eigene, charmante Weise: "Ja, aber du bist ein supersüßes Wombat." Für die Prominent getrennt-Bekanntheit ist es beruhigend, dass Max sie auch an den Tagen, an denen sie sich mal nicht so wohlfühlt, unterstützt und immer wieder aufbaut: "Er macht das echt super."

Melina und Max gaben ihre süßen Neuigkeiten vor rund einem Monat bekannt. Damals teilte das Paar ein emotionales Video, in dem es glücklich am Strand posierte. "Wenn aus Liebe Leben entsteht", schrieben sie unter den Clip, in dem der werdende Vater liebevoll Melinas Babybauch küsste. Mit ihrem süßen Auftritt rührten die beiden nicht nur ihre Fans, sondern lösten auch eine echte Welle an Glückwünschen in den sozialen Netzwerken aus. Wenig später enthüllten sie auch das Geschlecht ihres Nachwuchses: Sie bekommen einen kleinen Jungen.

