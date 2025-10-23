Diese zwei Granaten ziehen wieder bei "Love Island VIP" ein

In der 16. Folge von Love Island VIP gibt es gleich zwei unerwartete Wendungen, die die Villa aufwirbeln. Tatum Koch (27) und Umut Tekin (28), die zuvor bei der Paarungszeremonie von ihren jeweiligen Couples im Stich gelassen wurden, bekommen eine zweite Chance in der Suche nach der großen Liebe. Tatum hat dabei eine klare Entscheidung getroffen und Granate Jonathan Steinig (30), den sie zuvor für Filip Pavlovic (31) hatte stehen lassen, zurück in die Villa geholt. "Perfekt, ich hätte es mir auf jeden Fall nicht besser vorstellen können", freute sich Tatum über dieses Comeback. Für Umut erfüllt sich ebenfalls ein Wunsch: Dijana Cvijetic (31), die bereits 2019 durch ihre Teilnahme bei "Love Island" auffiel, kehrt in einem auffälligen XXL-Geschenkpaket zurück auf die Liebesinsel.

Während die von Moderatorin Sylvie Meis (47) angekündigte Ankunft der beiden Granaten Hoffnung auf neue Liebesgeschichten versprüht, bleibt die Stimmung in der Villa angespannt. Vor allem Dijanas Einstieg sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff unter den Bewohnern. "Er hat sich sie gewünscht", ließ eine wenig begeisterte Jeje Lopes sichtlich geschockt verlauten und machte damit ihren Unmut über mögliche Konkurrenz deutlich. In Vorschau-Clips ist bereits zu sehen, dass Dijanas Rückkehr das Haus nicht nur in Sachen Romantik, sondern auch mit turbulentem Drama auf Trab halten wird. Ob die beiden Neulinge die verlassenen Herzen von Tatum und Umut heilen können, bleibt abzuwarten.

Für Jonathan und Dijana bedeutet der erneute Einzug bei "Love Island VIP" die Rückkehr ins Rampenlicht. Jonathan, der erstmals öffentliche Aufmerksamkeit durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Die Bachelorette erlangte, ist inzwischen als erfolgreicher Content Creator regelmäßig in verschiedenen Reality-TV-Formaten wie Kampf der Realitystars zu sehen. Dijana hingegen ist für ihre selbstbewusste Art bekannt. In Herisau in der Schweiz geboren, zieht sie bereits früh mediale Aufmerksamkeit auf sich. Erste Bekanntheit erlangt sie durch Schönheitswettbewerbe – 2016 trägt sie schließlich den Titel "Miss Universe Switzerland". Beide scheinen also durchaus in der Lage zu sein, die Dynamik in der Villa entscheidend zu beeinflussen – sei es durch Romantik, Drama oder einfach ihren unverwechselbaren Charme.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, Instagram / deeanaofficial Jonathan Steinig und Dijana Cvijetic blicken ernst drein, Collage.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / filip_pavlovic1, RTL ZWEI Collage: Realitystars Filip Pavlovic und Tatum Koch

Anzeige