Markus Söders Tochter nahm ohne sein Wissen an TV-Show teil

Gloria-Sophie Burkandt (26), Tochter von CSU-Politiker Markus Söder (58), hat ohne das Wissen ihres Vaters an der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" teilgenommen, die am 1. September um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Die 26-Jährige erklärte laut dpa: "Er hat so viel um die Ohren und trägt eine große Verantwortung. Da sollte man respektieren, dass politische Angelegenheiten wichtiger sind als eine Fernsehsendung." Während sie sich still und heimlich anmeldete, sprach ihr Mitstreiter Joe Laschet, Sohn von CDU-Politiker Armin Laschet (64), vorab mit seinem Vater – der ihm mit einem Augenzwinkern geraten haben soll: "Sieh zu, dass du schnell rausfliegst."

Auch wenn sie ihm ihre Teilnahme verschwieg, hat Gloria-Sophie eine enge Bindung zu ihrem prominenten Papa. Von ihm habe sie gelernt, empathisch und authentisch zu sein: "Wenn er lächelt, kommt das von Herzen – genau wie bei mir." Ob ihr das bei dem schrägen Showkonzept helfen wird? Denn bei "Deutschlands dümmster Promi" gilt: Wer am meisten weiß, scheidet aus, während Blackouts und Fehler Punkte bringen. Amira Aly (32) und Christian Düren (35) moderieren den Abend, bei dem neben den beiden Politikerkindern auch Stars wie Gülcan Kamps (42) und Mario Basler (56) um den Titel kämpfen.

Gloria-Sophie ist kein Neuling im Showgeschäft: Schon 2024 gab sie ihr Debüt bei der Prime-Video-Show "Licht aus", wo sie mit weiteren Promis wie Pietro Lombardi (33) und Jochen Schropp (46) volle 120 Stunden in völliger Dunkelheit verbrachte. Auch Joe bewies sich bereits als äußerst unterhaltsam: Er nahm 2025 bei der RTL-Show Die Verräter teil und sorgte an der Seite von Stars wie Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47) für Spannung pur. Jetzt treten die beiden in einem Promi-Quiz an, bei dem nicht Wissen, sondern Aussetzer Punkte bringen. Wie sich Gloria-Sophie und Joe dabei schlagen und ob ihre berühmten Väter am Ende stolz sein können, wird sich zeigen.

Anzeige Anzeige

Imago Politiker Markus Söder und Tochter Gloria-Sophie Burkandt im Juli 2025 in Bayreuth

Anzeige Anzeige

Instagram / joe_laschet Armin Laschets Sohn Joe und seine Partnerin Andrea

Anzeige Anzeige

actionpress Markus Söder und Gloria-Sophie Burkandt