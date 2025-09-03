Michelle Keegan genießt Familienurlaub mit Tochter Palma

Michelle Keegan (38) und ihr Ehemann Mark Wright (38) verbringen einen traumhaften Urlaub auf Mallorca. Fotos auf dem Instagram-Account der Schauspielerin zeigen, wie sich die beiden mit ihrem Töchterchen Palma eine wohlverdiente Auszeit auf den Balearen gönnen. Die Fans zeigten sich entzückt von den geteilten Schnappschüssen, die schöne Familienmomente, atemberaubende Meerblicke und luxuriöse Speisen zeigen. Die stolzen Eltern halten das Gesicht ihrer Tochter weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus und verdecken es liebevoll auf den Bildern.

Besonders aufmerksame Follower erkannten schnell, dass die Familie in Sóller, einem charmanten Örtchen auf Mallorca, ihren Aufenthalt genoss. Viele lobten nicht nur die schöne Umgebung, sondern auch die bezaubernde Aufmachung der jungen Familie. Kommentare wie "Eine wunderschöne kleine Familie" und "Palmas Kleid ist atemberaubend. Du hast einfach ein tolles Gespür für Stil" häuften sich unter dem Post. Michelle selbst gab ihrem Beitrag mit dem schlichten Titel "Das August-Fotoalbum" eine persönliche Note.

Michelle und Mark sind seit 2015 glücklich verheiratet und geben in den sozialen Medien häufig Einblicke in ihr privates Glück. Im Frühjahr dieses Jahres machte dann die kleine Palma ihr Familienglück komplett. Im Gespräch mit Olly Murs (41) bei Heart FM verriet der stolze Papa, wie sie auf den außergewöhnlichen Namen des Mädchens gekommen seien. "In Amerika nennen viele Leute ihr Kind Palmer, und uns gefiel der Name, wir fanden einfach, dass er gut zu Wright passte. [...] Außerdem ist Palma unser Lieblingsort auf der ganzen Welt. Also dachten wir uns, wir ändern einfach den letzten Buchstaben des Namens, weil wir Palma so lieben, und fertig!"

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright, Sommer 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2024