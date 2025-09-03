Millie Bobby Brown teilt Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama

Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben mit einem rührenden Instagram-Post der Welt ihr neues Familienmitglied vorgestellt. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Stranger Things, und der Sohn des Rockstars Jon Bon Jovi (63) haben kürzlich ein kleines Mädchen adoptiert. Auf ihrem Instagram-Profil teilte Millie nicht nur die freudige Nachricht, sondern gab auch mit einer kleinen Fotoauswahl Einblicke in ihr Glück. Eines dieser Bilder zeigt Jake, wie er auf einen Privatjet zugeht, eine Babytrage in der Hand haltend, die mit einer weißen Babydecke bedeckt ist. Das Baby selbst bleibt auf dem Foto verborgen, doch Millie verfeinerte die Bildreihe mit symbolischen Emojis für Babyglück.

Die frischgebackene Mama äußerte sich ebenfalls zu ihrem neuerworbenen Familienstatus und nannte die Entscheidung, ihr Baby zu adoptieren, als Teil eines "wundervollen neuen Kapitels" ihres Lebens. Bereits im Frühjahr hatte die Schauspielerin öffentlich über ihren Kinderwunsch gesprochen und gesagt, dass sie sich eine große Familie wünscht. Sowohl Millie als auch Jake kommen aus Familien mit vier Geschwistern, und für sie war es daher ein naheliegender Schritt, ihren Wunsch nach einer großen Familie schon in jungen Jahren in die Tat umzusetzen. Der Adoption stand ihre Familie mit voller Unterstützung gegenüber – besonders erfreut dürfte Opa Jon Bon Jovi sein, der nun seine Rolle als stolzer Großvater übernehmen kann.

Von der neuen Rolle als Elternschaft erfrischt, wurden Millie und Jake kürzlich bei einem entspannten Spaziergang in den Hamptons gesichtet. Ihre kleine Tochter, sicher in der Nähe, wurde von Paparazzi beobachtet, die ihre Neugier nicht verbergen konnten. Insbesondere fiel eine auffällige Handyhülle von Millie ins Auge, die mit den Buchstaben RWB dekoriert war. Diese simple Dreibuchstabenkombination führte zu wahren Spekulationswellen unter ihren Fans, die vermuten, dass dies die Initialen der kleinen Tochter sein könnten. Trotz ihrer öffentlichen Präsenz und den vielen Spekulationen bleibt das Paar bei den Details über ihr neues Familienleben diskret und genießt die ersten Momente als Eltern in stiller Glückseligkeit.

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Instagram / milliebobbybrown Jake Bongiovi mit seiner Tochter, September 2025

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025