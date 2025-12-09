Millie & Jake Bongiovi genießen winterlichen Familienausflug

Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) sind in New York gesichtet worden, wie sie gemeinsam mit ihrer adoptierten Tochter Weihnachtseinkäufe erledigten. Es ist die erste festliche Saison, die die beiden als frischgebackene Eltern verbringen, nachdem sie im Sommer dieses Jahres die Kleine in ihre Familie aufgenommen hatten. Während sie die Straßen Manhattans durchstreiften, zeigen Bilder, dass Millie ihre Tochter nah bei sich in einer schwarzen Babytrage trug. Jake fiel in einem grauen Trenchcoat, weiten Jeans und einer schwarzen Cap auf. Auch Millies Mutter Kelly begleitete das Paar und schien die Rolle der stolzen Großmutter aus vollem Herzen zu genießen.

Millie, bekannt für ihre Rolle in der Serie Stranger Things, und Jake hatten erst im Mai 2024 geheiratet und von Anfang an offen über ihren Wunsch gesprochen, eine Familie zu gründen. Dabei betonten sie immer wieder, dass für sie Adoption ein ganz natürlicher Weg sei, diesen Traum zu verwirklichen, wie Daily Mail berichtet. Im Interview mit der britischen Vogue sagte Millie kürzlich, sie werde die Identität ihres Kindes schützen, bis die Tochter alt genug sei, eigene Entscheidungen zu treffen. Trotz der Herausforderungen, die das Elternsein mitbringt, zeigte sich die junge Schauspielerin begeistert: "Ich möchte, dass unser Zuhause für alle offen und voller Liebe ist." Jake unterstütze sie bedingungslos, ergänzte sie, und die beiden teilten sich sämtliche Aufgaben gleichberechtigt.

Der Familienausflug reiht sich ein in eine Reihe wundervoller Momente, die Millie und Jake seit der Geburt ihrer Tochter genießen. Schon zuvor hatten die beiden mit süßen Einblicken in ihr Familienleben begeistert. Jake, Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (63), scheint den Einfluss seiner berühmten Eltern im Umgang mit großen Veränderungen geerbt zu haben, während Millie immer wieder von der Rolle ihrer eigenen Mutter in der Erziehung spricht. Diese familiären Bande geben dem jungen Paar offenbar Verantwortung und Inspiration zugleich, ihr Leben als junge Familie voller Energie und Liebe zu gestalten.

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, März 2024

IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025