Akzeptiert Millie Bobby Browns Hündin Winnie ihre Tochter?

Millie Bobby Brown (21) hat in der "Tonight Show" von ihren Erfahrungen erzählt, wie sich das Familienleben nach der Adoption ihrer Tochter im August verändert hat. Dabei berichtete die Schauspielerin von einer besonderen Herausforderung: Ihre Hündin Winnie scheint die neue Situation nicht gerade willkommen zu heißen. "Winnie bekam einen Schlag fürs Ego", schmunzelte Millie und erklärte, dass die Vierbeinerin die Kleine bisher nicht anerkennt. "Winnie macht ein Machtspiel draus. Sie ignoriert die Kleine, als würde sie sagen: 'Du bist bald wieder weg.'"

Die Reaktionen der Hündin auf ihre neue Mitbewohnerin reichen so weit, dass sie sich neulich eines der Badespielzeuge des Babys geschnappt hat. "Ich hab sie dabei erwischt", erzählt Millie lachend. Winnie habe daraufhin durchs Treppengeländer geschaut und sie eiskalt angestarrt – als wollte sie herausfordern, wie weit sie gehen kann. "Sie wusste genau, was sie da macht", verrät die Stranger Things-Darstellerin weiter. Trotzdem habe Millie regelmäßig Gesprächsrunden mit Winnie, um ihr klarzumachen: "Sie geht jetzt nicht mehr weg."

Eine echte Tierliebhaberin, wie sie im Buche steht, lebt Millie nicht nur mit Winnie zusammen. Neben dem widerspenstigen Haustier hat sie ein kleines Paradies aus verschiedenen tierischen Gefährten auf ihrer Farm geschaffen, das sie liebevoll betreut. Dazu gehören Katzen und sogar ein Esel. Die Schauspielerin und Jungunternehmerin hat durch die Vielzahl von Tieren sicher schon einige Erfahrungen sammeln können, doch Winnies Verhalten zeigt, dass auch sie noch ab und an mit unerwarteten Herausforderungen überrascht wird. Mit einer Portion Humor und Geduld scheint Millie jedoch alles im Griff zu haben.

IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Instagram / milliebobbybrown Schauspielerin Millie Bobby Brown und ihr Hund Winnie

Instagram / milliebobbybrown Jon Bon Jovi und Millie Bobby Brown mit ihrem Baby, Dezember 2025