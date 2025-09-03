Nach Verlobung: Travis Kelce gibt Tipps für perfekten Antrag

Travis Kelce (35) hat in der neuesten Episode seines "New Heights"-Podcasts spannende Einblicke in das Thema Heiratsanträge gegeben. Eine Woche nach seiner eigenen Verlobung mit der Sängerin Taylor Swift (35) verriet der NFL-Star seine besten Tipps für den perfekten Antrag. Der romantische Moment, als Travis die entscheidende Frage stellte, fand in seinem mit Rosen und Blumen geschmückten Garten in Kansas City statt. Im Gespräch mit seinem älteren Bruder Jason Kelce (37) betonte Travis: "Man muss seine Partnerin wirklich kennen. Man kann sich nicht von anderen beeinflussen lassen, sondern sollte auf die eigene Liebesgeschichte hören."

Jason selbst ist seit 2018 glücklich verheiratet und bestätigte die Worte seines Bruders mit Nachdruck. Er warnte davor, sich von Klatschmagazinen wie dem Cosmopolitan leiten zu lassen: "Vergesst die anderen Menschen. Ihr müsst euren eigenen Weg finden." Travis griff diese Gedanken auf und ergänzte: "Vielleicht bekommt man durch die Ideen der anderen kreative Impulse, aber im Endeffekt sollte man genau wissen, warum man es tut und für wen." Die Episode enthielt außerdem eine unterhaltsame Anekdote des Produzenten Brandon Borders, der kürzlich bei einem gewagten Antrag im Meer auf die Knie ging.

Abseits des Podcast-Mikrofons zeigt sich Travis überglücklich über die Verlobung mit Taylor. Er nutzte die Gelegenheit, um allen Fans für ihre Unterstützung und liebevollen Nachrichten zu danken. Über das Gefühl, Taylor als seine Verlobte bezeichnen zu können, sagte er im "New Heights"-Podcast: "Das macht mich wirklich nervös und glücklich." Der Antrag, den Jason humorvoll als "der Antrag, der um die ganze Welt ging" bezeichnete, scheint nicht nur Travis, sondern auch seinen zahlreichen Fans viel Freude bereitet zu haben. Spannende Zeiten stehen dem Paar nun bevor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce bei den der American Century Championship 2025 in Stateline

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025