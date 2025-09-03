Natascha Ochsenknecht äußert sich erstmals zu Jimis Prozess

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgte kürzlich mit seiner Verhaftung und einem Gerichtsprozess für Negativschlagzeilen. Mittlerweile ist bei dem Promi-Spross jedoch wieder alles in trockenen Tüchern. Nun meldet sich auch seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) erstmals zu den Geschehnissen zu Wort. Im Interview mit Bunte betont sie, dass ihr Sohn erwachsen und für sich selbst verantwortlich sei. "Bei Jimi leuchtete die Ampel dunkelrot. Dafür muss er geradestehen. Das muss er alleine klären und auch finanziell für den Schaden aufkommen", erklärt sie. Dennoch sei ihre Tür stets offen gewesen.

Insgesamt glaubt Natascha an den guten Charakter ihrer drei Kids Jimi, Wilson (35) und Cheyenne (25) – unabhängig davon, was sie gelegentlich anstellen. "Letztendlich gleichen sich meine drei Kinder in vielen Punkten. Alle sind sehr gut erzogen und höflich", betont sie und fügt hinzu: "Jeder macht Fehler." Jimi sei allerdings ganz besonders stur und wolle sich wenig in sein Leben hineinreden lassen. Lange Zeit lag er öffentlich im Clinch mit seiner restlichen Familie – eine harte Zeit für Mama Natascha. "Die Zeit, in der er sich von der Familie abgewendet hat, war schwer für mich. Ich habe gedacht, lass ihn. Ich habe immer an das Gute geglaubt", erinnert sie sich.

Jimi war im Juni mit einem internationalen Haftbefehl am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Der Grund: eine offene Rechnung bei einem österreichischen Hotel. Nach einigen Tagen in Haft wurde er nach Österreich ausgeliefert und kam dort frei. Jedoch musste sich der "Die Wilden Kerle"-Star vor Gericht in einem Eilverfahren rechtfertigen. Dort räumte er seine Schuld ein und wurde zu einer Geldbuße in Höhe von 18.000 Euro verdonnert.

Natascha Ochsenknecht, Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere