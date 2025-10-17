Aus Angst? Darum ist Natascha Ochsenknecht seit 2017 solo

Natascha Ochsenknecht (61) geht schon seit 2017 solo durchs Leben. Wünscht sich die Ex von Uwe Ochsenknecht (69) manchmal einen neuen Mann an ihrer Seite? Im Talk mit Oliver Pocher (47) spricht sie über die Gründe für ihr Singledasein, wie Bild berichtet. "Ich habe schon mal gedacht: 'Komm, du schleppst mal einen abends für die Kiste ab'", gesteht sie. Am Ende halte sie allerdings ihre eigene Vorsicht von solchen Vorhaben ab. Natascha befürchtet: "Aber dann macht der Fotos von mir, wenn ich nachts schlafe. Menschen werden immer skrupelloser. Ein Foto von mir beim Schlafen zu machen, würde Kohle bringen."

Abseits von ihren Ängsten fällt es Natascha auch nicht leicht, den richtigen Typ Mann zu finden. Zuletzt habe sie einen Architekten kennengelernt. Nach drei Dates habe sie jedoch mit Sicherheit gewusst – das passt nicht. Natascha schildert: "Er mit Einstecktuch, 600-Euro-Schuhen und Hemd mit den Initialen. Und ich stand da, gucke den so an und denke mir: 'Das ist ein supernetter Typ, aber ich bin einfach nicht so seriös.'" Auch das Alter der Männer sei ein heikles Thema. "Ich bin jetzt 61 und dann lerne ich einen 61-Jährigen kennen. Das passt gar nicht. Es muss ein cooler Typ sein", ist sie sich sicher. Die Diese Ochsenknechts-Bekanntheit steht nach eigenen Angaben am meisten auf Männer Mitte 40.

Natascha war von 1993 bis 2012 mit Uwe verheiratet – aus ihrer Ehe stammen auch die drei Sprösslinge Cheyenne (25), Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez (35). Getrennt hatten sich das Model und der Schauspieler aber schon 2009. Seither war sie mit dem Ex-Fußballprofi Umut Kekilli (41) liiert. Die beiden beendeten jedoch 2017 ihre Beziehung. Danach blieb Natascha – zumindest in der Öffentlichkeit – stets alleinstehend und konzentrierte sich stattdessen auf ihre Kinder und ihre Karriere.

Anzeige Anzeige

Imago Natascha Ochsenknecht, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht, 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / Marja Natascha Ochsenknecht im März 2025