Nicole Scherzinger offen über Co-Abhängigkeit in Beziehungen

Nicole Scherzinger (47) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Variety offen über das Thema Co-Abhängigkeit in Beziehungen geäußert. Die erfolgreiche Sängerin, die mit Mitte 20 als Frontfrau der Pussycat Dolls international bekannt wurde, erklärte, dass ihr durch den frühen Ruhm die Zeit des Erwachsenwerdens genommen worden sei. Dies habe möglicherweise Auswirkungen auf ihr Beziehungsleben gehabt. "Man merkt es in dem Moment nicht", so Nicole. Sie verglich ihre Erfahrung mit der von Britney Spears (43): "Ihr wurde diese Zeit gestohlen." Beide seien dadurch in "co-abhängige, bedürftige Beziehungen" geraten.

Die Sängerin blickte auch auf schwierige emotionale Zeiten in vergangenen Beziehungen zurück. Nicole führte eine langjährige On-off-Beziehung mit Formel-1-Star Lewis Hamilton (40), gefolgt von einer Partnerschaft mit dem bulgarischen Tennisspieler Grigor Dimitrow (34). In diesem Zusammenhang sprach sie davon, in früheren Beziehungen Gefühle der Verzweiflung erlebt zu haben. Doch ihr Leben hat sich verändert: Seit mehreren Jahren ist Nicole mit dem ehemaligen Rugby-Spieler Thom Evans (40) liiert. Im Juni, zwei Jahre nach ihrer Verlobung, schwärmte sie, wie viel Halt und Stabilität er ihr gebe.

Privat scheint die Sängerin angekommen zu sein. Mit Thom verbindet sie nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch die Leidenschaft für Sport und Fitness. Die beiden zeigen immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben, das von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Für Nicole ist er ein echter "Fels", wie sie zugab. Fans, die sie teils schon seit den Anfängen ihrer Karriere verfolgen, freuen sich mit ihr über das Liebesglück, das sie nach einigen stürmischen Phasen in ihrem Beziehungsleben gefunden zu haben scheint.

Getty Images Sängerin Nicole Scherzinger bei der Time 100 Gala, April 2025

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020