Anhörung vertagt: Ermittlungen zu Liam Paynes Tod halten an

Die Ermittlungen zum Tod von Liam Payne (†31), bekannt als ehemaliges Mitglied der Band One Direction, bleiben weiterhin unvollständig. In einer heutigen, nur drei Minuten dauernden Anhörung am Buckinghamshire Coroner’s Court wurde die Untersuchung erneut vertagt, wie Mirror berichtet. Ein weiterer Vorprüfungstermin ist nun für den 7. Mai 2026 um 10 Uhr angesetzt. Der leitende Gerichtsmediziner Crispin Butler erklärte, dass weiterhin umfassende Berichte und Augenzeugenberichte benötigt werden, um die Umstände, den Zeitpunkt und die genaue Todesursache final klären zu können.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Ermittlungen in Argentinien, da Liam dort ums Leben kam. Laut Angaben der argentinischen Behörden wurden im Dezember letzten Jahres fünf Personen im Zusammenhang mit seinem Tod angeklagt. Drei der Anklagen, darunter gegen den Hotelmanager und einen Freund des Sängers, wurden jedoch später fallen gelassen. Zwei weitere Männer, die wegen Drogenhandels beschuldigt werden, sitzen seit Januar in Untersuchungshaft. Ein Prozess gegen sie ist bisher nicht angesetzt, und beide weisen die Anschuldigungen zurück.

Liams Tod, der sich im Oktober zum ersten Mal jährte, hatte weltweit für Bestürzung gesorgt, insbesondere bei seiner Familie, Freunden und seinen treuen Fans. Als Mitglied der Teenieband One Direction prägte er eine ganze Generation von jungen Musikliebhabern, bevor er sich auch als Solokünstler einen Namen machte. Privat war Liam Vater des kleinen Bear (8) aus seiner Beziehung mit Ex Cheryl Tweedy (42) und schien in einer glücklichen Partnerschaft mit seiner Freundin Kate Cassidy zu leben. Die Umstände seines Todes haben zahlreiche Fragen aufgeworfen, die nun sowohl in Großbritannien als auch in Argentinien geklärt werden müssen. Fans und Weggefährten hoffen weiterhin auf Antworten.

Anzeige Anzeige

Imago Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Liam Payne 2015 in London

Anzeige Anzeige