Maya Henry plant Doku über Beziehung zu Liam Payne (†31)

Maya Henry (25) arbeitet angeblich an einer Dokumentation über ihre Beziehung zu Liam Payne (†31) und deren Trennung – rund ein Jahr nach seinem Tod. Laut The Sun soll das Model dafür mit HBO und einer unabhängigen Produktionsfirma im Gespräch sein. Thema des Films sind die Jahre von 2018 bis 2022, in denen Maya und der Sänger ein Paar und zeitweise verlobt waren. Die Idee stößt jedoch offenbar nicht überall auf Zustimmung: Es besteht die Sorge, dass die Doku seine trauernde Familie verletzen könnte. "Diese Dokumentation wird für Liams Familie extrem belastend, die mit einem unvorstellbaren Verlust zu kämpfen hat", betont ein Insider.

In der Dokumentation sollen neben der Beziehung auch Mayas Erfahrungen mit Anfeindungen durch Fans beleuchtet werden, die sie während und nach der Partnerschaft trafen. Bereits zuvor hatte die 25-Jährige in Interviews erzählt, wie belastend die Zeit mit dem ehemaligen One Direction-Star war – insbesondere wegen dessen Drogenproblemen und angeblichem Fehlverhalten, das die Beziehung erschwerte. "Obwohl ich ihn sehr geliebt habe, hat er mir Dinge angetan, die mich auf eine Art und Weise verletzt haben, die ich nie ganz verstehen werde, und er hat mich auch Jahre nach unserer Trennung weiter verletzt", erklärte sie damals gegenüber Rolling Stone.

In ihrem Interview erhob die Influencerin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner. Sie behauptete, dass er ohne ihr Wissen Nacktfotos von ihr an Fans und sogar an Familienmitglieder weitergeleitet habe. "Da ich das Ausmaß seines nicht-einvernehmlichen Bilderaustauschs aufgedeckt habe, stehe ich vor der Schwierigkeit, um jemanden zu trauern, der mir so viel bedeutet hat, trotz des Schmerzes, den er mir zugefügt hat", erklärte Maya damals. Laut einer dem Magazin vorliegenden Unterlassungsklage soll der Musiker nicht nur zahlreiche intime Bilder verschickt, sondern seiner Ex und deren Familie "unaufgefordert und verstörende Bilder und Videos" zugesandt haben – darunter auch sexuelle Inhalte, auf denen er selbst zu sehen war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, März 2022