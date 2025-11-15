Brief von Taylor Swift an Liam Payne (†31) wird versteigert

Ein handgeschriebener Brief von Taylor Swift (35) an den verstorbenen Liam Payne (†31) wird am 2. Dezember bei Omega Auctions zur Versteigerung angeboten. Die Notiz, datiert auf den 1. Dezember 2017, enthält laut dem Magazin People ermutigende Worte der Sängerin in Bezug auf Liams Solokarriere. In dem Brief, der auf Taylors individuellem Briefpapier geschrieben ist, drückte sie ihre Begeisterung für seinen Song "Bedroom Floor" aus und merkte an, dass sie "immer für ihn jubelt". Diese herzliche Botschaft, die im Vorfeld des Capital FM Jingle Bell Balls in der Londoner O2 Arena übergeben wurde, wird aktuell auf einen Schätzpreis von 5.650 bis 11.300 Euro taxiert.

Der Brief wurde ursprünglich von Liam, der am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren verstarb, einem engen Bekannten übergeben. Die Auktion des Dokuments erfolgt nur wenige Wochen nach dem ersten Todestag des Sängers, dessen tragischer Sturz aus einem Hotelbalkon in Buenos Aires große Bestürzung auslöste. Neben Taylors ermutigenden Worten enthält die Notiz Details wie ihre Unterschrift, ein individuell gestaltetes Wachssiegel und den Aufdruck ihrer Heimatstadt Nashville auf dem Umschlag. Ihre Geste entstand zu einer Zeit, in der Liam verstärkt an seiner Solokarriere arbeitete, nachdem One Direction 2016 eine Pause eingelegt hatte.

Obwohl nie öffentlich über eine Freundschaft zwischen Taylor und Liam gesprochen wurde, zeigt der Brief eine persönliche Seite ihrer kurzen Begegnungen. Taylor hatte beruflich und privat in der Vergangenheit oft Berührungspunkte mit Mitgliedern von One Direction, darunter ein kurzes öffentliches Kapitel mit Harry Styles (31) und eine Zusammenarbeit mit Zayn Malik (32) für einen Filmsoundtrack. Die Warmherzigkeit und Unterstützung, die sie in dem Brief ausdrückte, dürfte nicht nur für Fans von historischem Interesse sein, sondern wirft auch ein Licht auf die nachdenkliche Seite der Sängerin.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift und Liam Payne

Getty Images Liam Payne, Sänger

Humberto Carreno/ Startraks Phot // ActionPress Taylor Swift und Harry Styles in New York, 2012