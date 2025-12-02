Nicht bei "Suits": So entdeckte Prinz Harry Herzogin Meghan

Prinz Harry (41) erinnerte sich in seiner Autobiografie "Spare" an den Moment, als er Herzogin Meghan (44) zum ersten Mal sah – und das war nicht etwa in der TV-Serie Suits. Stattdessen entdeckte er sie im Juli 2016 auf Instagram, in einem Video seiner Freundin Violet von Westenholz. Beide Frauen hatten spielerische Hundefilter im Gesicht, doch Harry war sofort von Meghan fasziniert und bat Violet eindringlich, die Unbekannte vorzustellen. Kurz darauf meldete sich Meghan bei ihm und lobte seine beeindruckenden Fotos aus Afrika – es war der Beginn einer intensiven Unterhaltung.

Ihr erstes Treffen fand nur wenige Tage später im Soho House in London statt, einem für Meghan vertrauten Ort. Obwohl Harry wegen dichten Verkehrs verspätet eintraf, verstand sich das zukünftige Paar auf Anhieb. Das Gespräch verlief harmonisch, und die Chemie zwischen ihnen stimmte, wie Harry später berichtete. Nach ihrem Treffen blieben die beiden in ständigem Kontakt, mit Videotelefonaten, die ihre aufkeimende Beziehung weiter vertieften. Ein zweites Date besiegelte schließlich die Basis für ihre Romanze.

Ein entscheidender Moment für die beiden Liebenden war jedoch ihr drittes Date, das sie auf eine Safari nach Botswana führte. Fernab des öffentlichen Lebens verbrachten sie dort eine Woche in der malerischen Wildnis, lernten sich besser kennen und verliebten sich tief ineinander. Meghan bezeichnete diesen Trip später als den Punkt, an dem ihr klar wurde, dass Harry der Richtige für sie ist. Ihr gemeinsames Abenteuer in der afrikanischen Wildnis wurde zum Fundament für die Liebe, die sie heute verbindet.

