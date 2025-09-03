Pennywise kehrt zurück: "ES: Welcome to Derry" ab Oktober

Der Horror um den berüchtigten Clown Pennywise kehrt nach Deutschland zurück! Die mit Spannung erwartete Serienadaption von Stephen Kings (77) Horror-Roman "ES", mit dem Titel "ES: Welcome to Derry", wird am 27. Oktober 2025 auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW ihre Premiere feiern, wie der offizielle Teaser-Trailer verrät. Filmregisseur Andy Muschietti (52), der bereits bei den erfolgreichen Neuverfilmungen Regie führte, ist ebenfalls als Schöpfer der Serie an Bord. Zusammen mit Schauspieler Bill Skarsgård (35), der erneut in die Rolle des furchteinflößenden Clowns schlüpft, bringt Andy Muschietti den Grusel in die Stadt Derry zurück.

Die Serie "ES: Welcome to Derry" versetzt uns ins Jahr 1962, etwa 27 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films. Schon damals wird die Kleinstadt von einem mysteriösen Wesen heimgesucht, das in der menschlichen Gestalt des Clowns Pennywise agiert. Neben Skarsgård umfasst das Cast der Serie weitere Hollywoodgrößen wie Taylour Paige (34), Jovan Adepo und Madeleine Stowe. Diese bunte Mischung aus etablierten Stars und aufstrebenden Talenten verspricht, die düstere und komplexe Geschichte lebendig werden zu lassen und die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.

Stephen King ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Literatur- und Filmwelt. Der gebürtige Amerikaner ist für seine zahlreichen Horrorromane bekannt, die häufig als Vorlage für erfolgreiche Filme und Serien dienen. Das "Es"-Universum expandiert nun mit "Welcome to Derry" weiter. Die Serie bringt nicht nur bekannte Charaktere zurück, sondern es sollen auch neue Gesichter eingeführt werden und zusätzlich Einblicke in die Vorgeschichte der mysteriösen Ereignisse in Derry geben. Die Fans des Franchise und Horrorliebhaber weltweit dürfen sich auf eine spannende und schaurige Zeitreise in die Vergangenheit freuen.

Anzeige Anzeige

Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Skarsgård spricht über "Nosferatu" bei einer Vorführung in New York City, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Muschietti in Santa Monica, April 2025