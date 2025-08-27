Bekommt Stephen Kings "Rhea M" endlich eine Fortsetzung?

Stephen King (77) hat seinen einzigen Ausflug auf den Regiestuhl, den Horrorfilm "Rhea M – Es begann ohne Warnung" von 1986, später als "schwachsinnig" bezeichnet. Doch 39 Jahre nach der Veröffentlichung gibt es nun zaghafte Pläne für eine unerwartete Fortsetzung. Emilio Estevez, der im Originalfilm die Hauptrolle spielte, enthüllte kürzlich im Podcast "Happy Sad Confused", dass er während des Hollywood-Streiks 2023 ein Drehbuch für "Rhea M 2" geschrieben hat. Dabei habe er den charmant-grotesken Stil des Originals beibehalten und eine schräge Geschichte um ein Diner und eine neue Maschinen-Apokalypse entwickelt.

In der geplanten Fortsetzung, so Emilio, betreibt seine Figur Bill Robinson mittlerweile ein eigenes Diner, unterstützt von seiner Tochter und einem kleinen Team. Chaos bricht aus, als der Fernsehkoch Guy Fieri – bekannt aus der Sendung "Diners, Drive-Ins and Dives" – das Restaurant besucht, und die Maschinen plötzlich wieder die Kontrolle übernehmen. Emilio, der unter anderem mit "The Breakfast Club" bekannt wurde, gab an, dass er inzwischen etwa 50 Seiten geschrieben habe und kaum aufhören könne. Ob das Projekt jedoch jemals umgesetzt wird, bleibt fraglich: Die Rechte an "Rhea M" liegen immer noch beim Nachlass von Produzent Dino De Laurentiis – zudem galt der erste Film mit Einnahmen von lediglich 7,5 Millionen US-Dollar bei 9 Millionen Produktionskosten als Kinoflop.

Für Stephen hatte "Rhea M" allerdings nicht nur kreative, sondern auch persönliche Bedeutung. Während der Regiearbeit stand der Horror-Meister eigenen Angaben zufolge massiv unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain, was dazu führte, dass er sich an große Teile der Produktion kaum erinnern könne. Gleichzeitig markierte 1986 den Wendepunkt in seinem Leben, als er sich endgültig von seinen Substanzabhängigkeiten lossagte. Dass er trotzdem lieber Abstand von seiner Arbeit an diesem Film nehmen möchte, machte er in mehreren Interviews in späteren Jahren deutlich.

Anzeige Anzeige

Imago Autor Stephen King im Juni 2012 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Emilio Estevez im September 2019 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen King, Autor

Anzeige