Termin abgesagt: George Clooneys Sprecher gibt ein Update

George Clooney (64) ist auf dem Weg der Besserung, nachdem er aufgrund einer Nasennebenhöhlenentzündung die Premiere seines neuesten Films "Jay Kelly" beim Telluride Film Festival in Colorado verpasste. Der Schauspieler, der kürzlich mit seiner Ehefrau Amal Clooney (47) die Weltpremiere des Films bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig feierte, konnte nicht an der Folgeveranstaltung am 31. August teilnehmen. Ein Sprecher von George bestätigte dem Magazin People, dass der Oscar-Preisträger inzwischen auf dem Weg der Genesung ist.

In Venedig erhielt der Film, in dem George die Hauptrolle spielt, zusammen mit seinen Co-Stars Adam Sandler (58) und Laura Dern (58), von den Zuschauern zehn Minuten lang stehenden Applaus. Dies, obwohl er wegen seiner Erkrankung bereits die Pressekonferenz für den Film verpassen musste, wie von einem Moderator des Festivals zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt wurde. George spielt in "Jay Kelly" einen berühmten Filmschauspieler, der auf eine unerwartet tiefgründige Reise durch Europa geht, begleitet von seinem engagierten Manager, dargestellt von Adam. Der Film wurde von Noah Baumbach (56) geschrieben und inszeniert, in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Emily Mortimer.

George und Amal kamen am 26. August in Venedig an, doch schon bald darauf fühlte sich der Hollywood-Star unwohl. Ihm wurde geraten, direkt nach Hause zu fliegen und sich auszuruhen. Trotz seines gesundheitlichen Rückschlags zeigten sich George und Amal während des Applauses in Venedig in einem innigen Moment. Die Sorge um den Schauspieler kam kurz vor der Weltpremiere auf, als er Teile seines Festivalprogramms absagen musste. Glücklicherweise scheint sich sein Zustand zu stabilisieren, da er sich nun auf dem Weg zur Genesung befindet.

