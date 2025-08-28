Unwohlsein: George Clooney sagt Termin kurz vor Premiere ab

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" bei den Filmfestspielen in Venedig besteht Sorge um George Clooney (64). Wie The Hollywood Reporter berichtet, musste der Schauspieler Teile seines Festivalprogramms absagen. Laut Insiderinformationen fühlte er sich am Mittwoch unwohl und kürzte daher einen geplanten Pressetermin für seinen Streifen. Ein Abendessen mit anderen Schauspielern am selben Tag fiel komplett aus. Seinen Fans zeigte er sich zuvor jedoch noch in bester Laune.

Quellen betonen jedoch, dass keine ernsthafte Erkrankung vorliegt. Vielmehr habe man dem 64-Jährigen geraten, sich auszuruhen, um den vollgepackten Tagesplan am Donnerstag bewältigen zu können. Die offiziellen Verpflichtungen schließen sowohl eine Pressekonferenz zu "Jay Kelly" als auch die glamouröse Weltpremiere des Films ein. George war einer der ersten Hollywoodstars, die bereits frühzeitig in Venedig eingetroffen sind, was den Trubel um seine kurzfristige Planänderung zusätzlich anheizte.

Abseits seines beruflichen Erfolgs gilt George seit vielen Jahren als Familienmensch. Seit seiner Hochzeit mit Amal (47) im Jahr 2014 begeistert das Paar immer wieder Fans und Presse gleichermaßen mit ihrem glamourösen Auftritt bei Events. Die ständige Aufmerksamkeit erschwert es jedoch, Privates zu schützen. "Es wird immer schwieriger, private Momente und Räume zu schaffen", betonte die Menschenrechtsanwältin im Interview mit Glamour. Deshalb zieht sich die Familie oft ins Zuhause zurück und hält die Kinder aus der Öffentlichkeit heraus.

George Clooney, Schauspieler

George Clooney in Venedig, August 2025

George und Amal Clooney, Juni 2025