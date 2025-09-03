Ungewohnt: Jason Momoa zeigt sich mit Stoppelbart in Venedig

Jason Momoa (46) hat am Mittwoch Venedig erreicht, um am Filmfestival teilzunehmen und dort die Premiere seines neuen Films "In The Hand Of Dante" zu feiern. Der Schauspieler, der als einer der Topstars der Veranstaltung gilt, zeigte sich in einem entspannten Outfit: cremefarbene Baumwollhosen, ein weißes Unterhemd und eine Schiebermütze gegen die Sonne. Ungewohnt, aber stilvoll, trug er dazu eine Umhängetasche. Sein einst buschiger Bart, den er zu Beginn des Sommers dramatisch rasiert hatte, scheint allmählich zurückzukehren.

"In The Hand Of Dante" wird am Mittwoch im Rahmen des Festivals seine Weltpremiere erleben. Der Film, in dem Jason neben weiteren Stars wie Gerard Butler (55), Gal Gadot (40) und John Malkovich (71) zu sehen ist, dreht sich um das ursprüngliche Manuskript der "Göttlichen Komödie", das aus der Vatikanbibliothek in die Hände eines Mafiabosses in New York gelangt. Jason war diesen Sommer ein Gesprächsthema, als er sich seines markanten Bartes entledigte, um seine Wassermarke Mananalu zu promoten. Diese Gründung aus dem Jahr 2019 verfolgt das ehrgeizige Ziel, Einwegplastik zu reduzieren und setzt dabei auf wiederverwendbare Aluminiumflaschen.

Der Schauspieler, der einst durch die TV-Serie "Stargate: Atlantis" bekannt wurde, teilte kürzlich in einem Podcast eine fast tragische Anekdote aus seinem Leben. Im Jahr 2007 erlebte Jason während eines Surfausflugs auf Maui einen Schreckmoment, als er beinahe ertrank. Sein Surfbrett verlor er, als die Leash abriss, und er wurde von großen Wellen erfasst. Doch dank seiner Trainingserfahrung meisterte er letztendlich die heikle Situation. Seine jüngste Rasuraktion erinnert an seine früheren Tage, als er für die Produktion von "Dune" begann, seinen Bart wachsen zu lassen – ein Look, der über Jahre hinweg zum Markenzeichen wurde.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jason Momoa in einem lässigen Look in Venedig

Anzeige Anzeige

ActionPress Jason Momoa ist für seine Filmpremiere in Venedig

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler