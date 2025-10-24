Jason Momoa: Halbglatze für weihnachtlichen Werbespot

Jason Momoa (46) zeigt sich von einer ungewohnten Seite: Der Schauspieler hat für eine neue Weihnachtskampagne einer App mehrere schräge Looks ausprobiert und sorgt damit für Begeisterung bei seinen Fans. In dem Werbeclip auf Instagram, der das Chaos der Feiertage humorvoll in den Fokus rückt, schlüpft Jason in verschiedene Rollen – vom Store-Mitarbeiter mit Pferdeschwanz bis hin zum Sicherheitsbeamten mit Vokuhila. Besonders erstaunt waren die Fans über seinen Auftritt als Matratzenhändler mit einer kahlen Halbglatze und schütteren Seitenhaaren. Komplettiert wurde der Look mit einem grauen Anzug, einer grünen Krawatte und einer akkuraten Brille.

Der Spot treibt das Stil-Chaos bewusst auf die Spitze: Als Sicherheitsmann patrouilliert Jason im Vokuhila-Look am Geldautomaten, als Verkäufer trägt er Schürze und wirkt wie frisch aus der Spätschicht. Eine weitere Szene zeigt ihn knallpink als Kassenkraft mit perlenbesetzter Brille. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: "Ich komme über den kahlen Kopf nicht hinweg… so witzig!" oder "Immer noch heiß". Im Interview mit dem Men's Journal beschrieb Jason die Kollaboration mit Chime als eine "perfekte Kombination", da die Zusammenarbeit authentisch gewesen sei und ihm viel Spaß bereitet habe. Die Kampagne, die verschiedene Personen in einem Einkaufszentrum rund um die Weihnachtszeit zeigt, wurde mit viel Humor inszeniert und zeigt den Aquaman-Star von einer völlig neuen Seite.

Der für seine markante Haarpracht bekannte Schauspieler hat in der Vergangenheit schon einmal für Aufsehen gesorgt, als er sich von seinem ikonischen Bart trennte. Für seine Rolle in Dune rasierte sich Jason den Bart ab und fing diesen Moment sogar für seine Fans auf Instagram ein. Dabei nutzte er die Gelegenheit, um auf ein Herzensthema aufmerksam zu machen: den Verzicht auf Einwegplastik. Jason, der auch die umweltfreundliche Wassermarke Mananalu gegründet hat, schrieb damals: "Sechs Jahre nicht rasiert, und hier sind wir wieder." Abseits aller Masken und Perücken bleibt bei dem Schauspieler eines konstant: Er liebt es, das Publikum mit kleinen Überraschungen bei Laune zu halten – und teilt diese gern selbstironisch mit seiner Community.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa bei der "Aquaman"-Premiere 2018 in Sydney

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler