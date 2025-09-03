Vanessa Nwattu deutet im Netz ihren Beziehungsstatus an

Vanessa Nwattu hat mit einer kryptischen Instagram-Story für Gesprächsstoff gesorgt. Die TV-Persönlichkeit präsentierte sich in einem Video, während sie den Song "Get it sexyy" von Sexyy Red (27) mitsang. In Anlehnung an die Songtexte schrieb sie dazu: "Ich suche keinen Mann, ich suche keine neuen Freunde. Louis-Tasche voller Geldscheine, los, Sexyy, mach deinen Tanz." Diese Botschaft hat die Gerüchteküche wieder angeheizt und viele ihrer Follower spekulieren, ob Vanessa damit auf die jüngsten Trennungsgerüchte mit ihrem Verlobten Aleks Petrovic (34) anspielt. Bisher gibt es jedoch kein klares Statement der beiden zu ihrem Beziehungsstatus.

Am 11. September startet Temptation Island V.I.P.. In dem Format testen Vanessa und Aleks ihre Liebe zueinander und stellen ihre Beziehung auf eine harte Probe. Seit wenigen Wochen häufen sich die Gerüchte, dass Aleks und Vanessa den Treuetest nicht bestanden haben und der Realitystar mittlerweile mit Influencerin Emmy Russ (26) anbandelt.

Bereits in der Vergangenheit sorgte Vanessa mit ähnlichen Aktionen für Aufsehen. Sie veröffentlichte eine Bilderserie in ihrer Story, die einige zum Spekulieren brachte. Auf den Bildern sah man sie in einem blau-weiß gestreiften Hemd, das Kevin Plath, ein ehemaliger Reality-TV-Kandidat, zuvor in einem Video getragen hatte. Solche symbolträchtigen Kleinigkeiten schüren oft die Neugier ihrer Anhänger und sorgen für einen ständigen Strom von Gerüchten und Mutmaßungen über das Privatleben der TV-Bekanntheit.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, TV-Bekanntheit

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit