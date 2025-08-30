Geschichte mit Aleks nur PR? Emmy Russ kontert den Kritikern

Die Reality-TV-Stars Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) sorgen aktuell für Aufsehen bei ihren Fans. Während Aleks offiziell weiterhin mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu zusammen ist, gibt es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen ihm und Emmy. Zudem spekulieren viele, ob es sich hierbei womöglich um eine inszenierte Aktion handelt, um Aufmerksamkeit für ihre Teilnahme an der kommenden Staffel von Temptation Island V.I.P. zu generieren. Emmy selbst lässt diese Vermutungen nicht einfach stehen und reagiert provokant auf Instagram: In einem Video steigt sie auffällig lässig in ein Auto, während im Hintergrund der Song "Shut Up" von den Black Eyed Peas läuft. Den Clip versieht sie vielsagend mit "Ein gut gemeinter Rat, an alle, die mir PR unterstellen."

Die Diskussionen um Emmy und Aleks brechen damit nicht ab. Besonders brisant ist die Tatsache, dass Aleks und Vanessa in der Show ihre Liebe unter Beweis stellen wollen, gleichzeitig jedoch Gerüchte um ihn und Emmy weiter angeheizt werden. Für Aufmerksamkeit scheinen beide Seiten jedenfalls zu sorgen. Ob hinter den Spekulationen ein Funken Wahrheit steckt oder das Ganze nur ein cleverer PR-Schachzug ist, bleibt weiterhin unklar. Fans werfen vor allem Emmy vor, absichtlich provokant zu agieren, um die Gerüchte um sie und Aleks am Leben zu halten.

Emmy zeigt sich auf ihren Social-Media-Kanälen in letzter Zeit besonders selbstbewusst und glücklich. Die 26-Jährige genießt die Aufmerksamkeit, die sie mit ihrer Art auf sich zieht. Aleks hingegen hält sich in dieser Angelegenheit bisher bedeckt. Seine Beziehung mit Vanessa steht vor der nächsten großen Herausforderung, doch ob dies die Gerüchte um ihn und die Influencerin entkräften kann, bleibt abzuwarten.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Influencerin

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2025