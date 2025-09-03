Vor Diagnose: Emma Heming erwog Scheidung von Bruce Willis

Emma Heming (47), Ehefrau von Schauspieler Bruce Willis (70), hat kürzlich in einer Episode des "Oprah Winfrey Podcast" offenbart, dass sie ernsthaft über eine Scheidung nachgedacht hatte, bevor die Diagnose der frontotemporalen Demenz ihres Mannes bekannt wurde. Die Mutter zweier Kinder berichtete, wie erste Symptome wie Sprach- und Persönlichkeitsveränderungen zu Spannungen in ihrer Partnerschaft führten. "Plötzlich veränderte sich alles, und ich verstand nicht, was mit unserer Beziehung passierte", gestand Emma. Gespräche mit Bruce hätten sich drastisch verändert: Oft konnte er sich nicht mehr an getroffene Absprachen erinnern, und Werte, die ihnen einst wichtig gewesen seien, schienen für ihn plötzlich keine Bedeutung mehr zu haben.

Nachdem Bruce eine Weile kein Interesse daran gezeigt hatte, sich untersuchen zu lassen, entschied sich Emma, selbst ärztlichen Rat zu suchen. Die Veränderungen ihres Ehemanns alarmierten sie – besonders als auch sein Stottern zurückkehrte, das er sich während der Schauspielausbildung mühsam abtrainiert hatte. Nach einer ersten Diagnose einer Sprachstörung im Jahr 2022 wurde bei Bruce ein Jahr später schließlich frontotemporale Demenz festgestellt. Mittlerweile lebt der Schauspieler in einem separaten Zuhause und wird von einem professionellen Pflegepersonal betreut, während sich die 49-Jährige um ihre beiden Töchter, Mabel und Evelyn, kümmert.

In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch "The Unexpected Journey" (dt.: Die unerwartete Reise) schildert Emma, wie sie mit der großen Belastung als pflegende Angehörige umging. Doch trotz aller Bemühungen um Transparenz zeigte sich nicht jeder aus Bruce' riesiger Fangemeinde einverstanden mit ihrer Entscheidung, den 70-Jährigen aus der häuslichen Umgebung zu nehmen. Emma verteidigte ihre Wahl dennoch: "Die Meinungen sind laut und aufdringlich, aber wer diese Erfahrung nicht selbst gemacht hat, hat kein Mitspracherecht", schrieb sie in den sozialen Medien und gab damit all denen eine Stimme, die im Alltag den Balanceakt zwischen Familienleben und Pflege eines Angehörigen meistern.

Jamie McCarthy / Getty Images for RPM Emma Heming Willis und Bruce Willis

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis umarmen sich