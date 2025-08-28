Demenzkranker Bruce Willis lebt mittlerweile bei Pflegern

Bruce Willis (70) lebt seit einiger Zeit getrennt von seiner Frau Emma Heming (47) Willis und ihren beiden gemeinsamen Töchtern Mabel und Evelyn. In einem bewegenden ABC-Interview, das am 26. August ausgestrahlt wurde, erklärte Emma, dass der an frontotemporaler Demenz leidende Schauspieler nun in einem einstöckigen Haus mit professionellen Pflegekräften wohnt. "Es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens", gab Emma zu. Doch der Gedanke an das Wohl der Töchter habe sie dazu bewogen: "Bruce würde wollen, dass die Mädchen in einem Zuhause leben, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, nicht auf seine."

Dennoch bleibt Bruce ein fester Bestandteil ihres Lebens. Emma beschreibt das neue Zuhause, das sie oft mit den Kindern besucht, als einen liebevollen und herzlichen Ort. "Es ist unser zweites Zuhause, die Mädchen haben ihre Sachen dort", sagte das Model. Die Familie schätzt es, dass viele von Bruces alten Freunden vorbeikommen und für Unterhaltung und Freude sorgen. Dennoch waren die ersten Monate nach der Diagnose schwer. In dieser Zeit beschloss Emma, aus Rücksicht auf Bruce, keine Gäste mehr bei sich zu empfangen. Dies führte unweigerlich zur sozialen Isolation ihrer Familie. "Nicht nur ich war isoliert, sondern unsere ganze Familie. Auch die Mädchen waren isoliert. […]. Es war eine harte Zeit. Eine wirklich harte Zeit."

Die Diagnosestellung der Krankheit hat Emma gelehrt, sich auf kleine, wertvolle Momente zu konzentrieren. "Wenn wir bei ihm sind, leuchtet er förmlich auf. Er hält unsere Hände, er küsst uns, er ist dabei", berichtete sie mit Tränen in den Augen. Dabei betonte sie, dass es ihr egal sei, ob ihr Mann sie erkenne. "Er muss nicht wissen, dass ich seine Frau bin, dass wir an diesem Tag geheiratet haben. Ich brauche das alles nicht. Ich möchte einfach nur spüren, dass ich eine Verbindung zu ihm habe, und das habe ich." Dieser unerschütterliche Zusammenhalt und die Zeit mit ihm gibt ihr Kraft, trotz der schwierigen Situation.

Getty Images Bruce Willis im Juli 2018

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, Ehepartner

