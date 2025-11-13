Bruce Willis' altes Ich ist in kurzen Momenten noch zu sehen

Emma Heming (47), die Ehefrau von Bruce Willis (70), hat im Interview mit der Apotheken Umschau bewegende Einblicke in ihren Alltag mit dem an Demenz erkrankten Hollywoodstar gegeben. Die Krankheit schreitet unaufhaltsam voran und verändert dabei nach und nach die Persönlichkeit des Filmstars. Trotzdem gibt es für Emma kleine Lichtblicke. "Es gibt kurze Momente. Es ist sein Lächeln, die Art, wie seine Augen leuchten, wenn er die Mädchen sieht", verrät sie. In diesen Augenblicken sehe sie den "alten Bruce" wieder.

Diese kurzen Momente der Wiedererkennung sind für Emma besonders wertvoll. Sie erklärte in dem Interview, dass sie diese Augenblicke nicht festzuhalten versuche. "Ich halte nicht an diesen Momenten fest und erwarte nicht mehr. Ich lasse mich einfach davon erfüllen", beschreibt sie ihren Umgang mit der schwierigen Situation. Bruce und Emma teilen zwei gemeinsame Töchter, Mabel und Evelyn, die elf und neun Jahre alt sind. Es ist vor allem der Kontakt zu den Mädchen, der bei dem Schauspieler manchmal ein Leuchten in die Augen zaubert.

Emma Heming und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet. Die Liebe des Paares schien von Anfang an stark, und auch in diesen herausfordernden Zeiten steht Emma fest an seiner Seite. Sie setzt sich seit der Diagnose für ein besseres Verständnis von Demenz ein und teilt ihren Alltag öffentlich, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Trotz allem ist Familie für die beiden ein starker Anker geblieben.

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival

Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis, 2023

