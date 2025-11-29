Trotz Demenz: Familie Willis freut sich auf Weihnachten

Emma Heming (47) freut sich auf die bevorstehenden Feiertage mit Ehemann Bruce Willis (70) und ihrer Familie. "Es ist freudig. Es ist nur anders", erklärte das Model und Schauspielerin dem Magazin People am Rande der End Well 2025 Konferenz in Los Angeles. "Anders", weil Bruce mit frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde und sich deswegen im Jahr 2023 aus der Schauspielwelt zurückgezogen hat. Doch der "Stirb langsam"-Star habe Weihnachten schon immer geliebt, weshalb das Fest für die Familie nach wie vor ein freudiger Anlass ist. "Wir lieben es, es mit ihm zu feiern. Es sieht nur etwas anders aus, und wir haben uns darauf eingestellt", erklärte Emma. Gemeinsam mit Bruce hat sie die beiden Töchter Mabel und Evelyn, während er aus der Ehe mit Demi Moore (63) drei erwachsene Töchter – Rumer, Scout und Tallulah – hat.

Die letzte Zeit war für die Familie von Herausforderungen geprägt. Nach der Diagnose einer Aphasie im Jahr 2022 folgten schließlich die schockierenden Neuigkeiten über die Demenzerkrankung des Schauspielers. Emma setzt sich seitdem stark dafür ein, Bewusstsein für frontotemporale Demenz zu schaffen, etwa durch ihre sozialen Kanäle oder Gespräche wie bei dem End Well Event, wo sie über die Pflege von Menschen mit Demenz sprach. Doch auch wenn die Feiertage für viele Familien in ähnlichen Situationen "so schwer" sein können, bleibt für sie die Freude im Mittelpunkt. Witzelnd schlägt sie vor: "Ich finde, man sollte Stirb langsam anmachen, denn es ist ein Weihnachtsfilm."

Emma, die seit 2009 mit Bruce verheiratet ist, beschreibt das gemeinsame Leben als "sehr simpel" und betont, wie wichtig es sei, im Moment präsent zu sein. Für sie bedeutet das Glück, einfach an der Seite ihres Mannes zu sein und ihn zu unterstützen. So versucht die Familie, die festliche Freude zu bewahren, indem alte Traditionen aufrechterhalten und neue geschaffen werden. "Demenzerkrankungen sind schwer, aber es gibt immer noch Freude", so Emma. Mit ihrem Buch "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path" gibt sie Angehörigen von Betroffenen Mut: "Wir lachen noch und schaffen neue Erinnerungen. Es sieht vielleicht anders aus, aber das Leben geht weiter", schildert das Model.

Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis, Oktober 2019

Instagram / scoutlaruewillis Tallulah Willis und Scout Willis mit ihrem Vater Bruce Willis, 2025

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022