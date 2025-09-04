Antonia Hemmer wird nach ihrer OP von ihrem Freund umsorgt

Antonia Hemmer (25) hat sich nach einer kürzlich erfolgten Operation bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. In einer Fragerunde gab der Reality-TV-Star Einblicke in die liebevolle Unterstützung, die sie derzeit von ihrem neuen Freund erhält. "Keine Sorge, ich bin jetzt erstmal ein paar Tage bei meinem Boy in Frankfurt", erzählte Antonia und lobte seine liebevolle Pflege. Obwohl er viel arbeite, habe er es dennoch geschafft, sie zweimal im Krankenhaus zu besuchen und ihr sogar Blumen mitzubringen. "Ansonsten kann keiner groß was für mich tun, ich liege im Bett und schlafe hauptsächlich", fügte sie hinzu.

Während Antonia die süßen Details ihres neuen Lebensabschnitts bereitwillig teilte, wahrt sie weiterhin Stillschweigen über die genauen Umstände ihrer Operation. "Ich möchte da aktuell noch nicht drauf eingehen und erstmal gesund werden", erklärte sie. Warum genau sich die Blondine einem Eingriff unterziehen musste, bleibt also nach wie vor unbekannt.

In früheren Interviews hatte Antonia bereits angedeutet, dass sie jemanden Neues in ihrem Leben habe. Sie sprach damals über ihr frisches Liebesglück und wie sehr sie die gemeinsame Zeit genießt, ohne zu überstürzen. Der Name ihres Freundes bleibt bisher ein Geheimnis. Es scheint jedoch, als würde sich die Beziehung gefestigt haben, da sie nun während einer kritischen gesundheitlichen Phase auf ihn zählen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025