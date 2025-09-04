Astrologen bewerten Beziehung von Taylor und Travis

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) überraschten am 26. August die Welt mit einer zauberhaften Ankündigung auf Instagram: Die beiden sind verlobt! Das Powerpaar veröffentlichte Fotos, die Travis' romantischen Heiratsantrag in einem mit Blumen dekorierten Garten zeigten. Während Fans weltweit die Verlobung feiern, blicken Astrologen für die beiden in die Sterne und sprechen von einer außergewöhnlichen, romantischen Kompatibilität.

Laut Promi-Astrologin Kyle Thomas passen Taylor und Travis hervorragend zusammen. Sie analysierte die Geburtshoroskope der beiden Stars und vergab der Harmonie zwischen den beiden eine beeindruckende 9 von 10. Die Sternzeichen von Taylor und Travis, die eine starke Anziehung und tiefe emotionale Verbindung zeigen, versprechen eine leidenschaftliche und stabile Zukunft. Die Astrologin betonte zudem die besondere Magie, die aus der Kombination von Taylors Mars und Travis' Venus entsteht. Die beiden könnten sogar das Potenzial haben, langfristig finanziell und persönlich miteinander zu wachsen.

Schon zuvor stand die Beziehung von Taylor und Travis im Rampenlicht: Taylor, weltweit gefeierte Sängerin und mehrfach mit Musikpreisen ausgezeichnet, und Travis, nicht minder erfolgreich als Sportler, werden von der Öffentlichkeit als das Powerpaar schlechthin wahrgenommen. Ihre Verlobung ist für viele eine Bestätigung der starken Verbindung, die sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, und deren Bande nun stärker als je zuvor sind.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024