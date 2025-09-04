Auftritt von Rapperin Ikkimel wird von Polizei gestoppt

Die Berliner Rapperin Ikkimel hat mit einer unangemeldeten Performance ihres neuen Songs "IDGAF" einen Polizeieinsatz in Berlin ausgelöst. Rund 450 Fans hatten sich spontan an einer Brücke versammelt, um die Musikerin live zu erleben. Die Polizei rückte mit Einheiten der Bundes- und Landespolizei an und löste die Veranstaltung aufgrund fehlender Anmeldung kurzerhand auf. Positiv festzuhalten bleibt laut Spiegel: Die Fans folgten den Anweisungen anstandslos und zerstreuten sich schnell. Anlass war eine exklusive Sneak-Performance des Tracks, der offiziell am Freitag erscheint. Schon beim Superbloom Festival in München hatte Ikkimel den Song live vorgestellt und Begeisterungsstürme ausgelöst.

Ikkimel, bürgerlich Melina Gaby Strauß, ist bekannt für provokante Texte und Outfits, die weibliche Selbstermächtigung ausdrücken. Sie provoziert bewusst, trifft aber offenbar den Nerv ihrer jungen Fangemeinde. Besonders ihr Hit "Who's That" ging zuletzt viral, in dem sie wütend ins Mikro schreit: "Nach sieben Wodka-Soda weiß ich nicht mehr, wie ich heiße, aber du schon, du H*rensohn." Ikkimels Lines kritisieren Männer, die den Alkoholkonsum von Frauen gezielt ausnutzen, um sie zu Handlungen zu drängen, denen sie nüchtern nicht zustimmen würden.

Auf TikTok griffen Fans Ikkimels Song-Part mit Begeisterung auf, um ihre eigenen Erfahrungen mit problematischem Verhalten von Männern öffentlich zu teilen. Viele junge Frauen bewegen ihre Lippen zu "Aber du schon", ergänzt durch Geständnisse wie: "Ich war 12, er war 19. Ich wusste nicht, dass das problematisch war." So wurde der Song in Teilen des Internets bereits als Fortsetzung der "Me Too"-Bewegung gefeiert. Für Anhänger symbolisiert der Track eine künstlerische Anklage gegen Machtmissbrauch und verstärkt Ikkimels Status als wichtige Stimme einer Generation, die sich nicht länger zum Schweigen bringen lässt.

Instagram / ikkimel42 Ikkimel im April 2024

Instagram / ikkimel42 Musikerin Ikkimel im Juni 2025

Instagram / ikkimel42 Ikkimel, Rapperin

