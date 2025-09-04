Eva Benetatou reagiert endlich auf Dschungelcamp-Gerüchte

Die Gerüchteküche um Eva Benetatou (33) und ihre mögliche Teilnahme am Dschungelcamp brodelt weiter. Berichten zufolge soll sie im australischen Busch auf ihre Ex-Affäre Serkan Yavuz (32) treffen. Während eines Events wurde die Reality-TV-Bekanntheit vom "Blitzlichtgewitter"-Podcast auf die Spekulationen angesprochen – doch sie blieb geheimnisvoll. "Du fragst mich wieder danach und denkst, ich würde dir irgendeine Antwort geben?", sagte sie lachend, um schließlich ein knappes "Also, nein" hinzuzufügen. Nach einer klaren Absage klingt das wohl eher nicht. Fans dürfen also weiter rätseln, ob Eva tatsächlich den Sprung in den Dschungel wagt.

Doch während die Öffentlichkeit spekuliert, ob es ein Aufeinandertreffen der beiden Realitystars geben wird, scheint eine Person von dieser Idee alles andere als begeistert zu sein: Evas Ex Chris Broy (36). Im Gespräch mit Promiflash erklärte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, dass er das Thema für "komplett uninteressant" halte – ließ sich einen kleinen Seitenhieb aber dennoch nicht nehmen: "Finde es lächerlich, wenn die noch mit dem Dschungel belohnt werden." Eine deutliche Ansage: Chris scheint weder der Mutter seines Sohnes noch Serkan den Einzug ins berühmte Camp zu gönnen.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Senders steht zwar weiterhin aus, doch ein Insider verriet kürzlich gegenüber Promiflash, dass Evas Teilnahme am Dschungelcamp bereits zu "100 Prozent sicher" sei. Und das ist offenbar nicht die einzige Entscheidung, die gefallen ist: Laut derselben Quelle habe die 33-Jährige für das Dschungelcamp sogar ein anderes TV-Format abgesagt. Demnach war sie ursprünglich für die fünfte Staffel von Prominent getrennt eingeplant – an der Seite ihres Ex-Partners Dennis Kessmeyer. Gemeinsam hätten sie gegen andere Reality-TV-Paare um 100.000 Euro kämpfen sollen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

