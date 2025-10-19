Boris Becker verrät: Wünscht er sich weiteren Nachwuchs?

Boris Becker (57) kann seine Freude kaum verbergen: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian (35) erwartet der ehemalige Tennisstar Mitte Dezember das erste gemeinsame Baby. Für den 57-Jährigen wird es bereits das fünfte Kind. "Es ist mit die schönste Zeit, die ich seit Langem erleben darf", verriet Boris kürzlich im Interview mit dem Moderator Riccardo Basile (33) im Sky-Format "Meine Geschichte". Besonders beeindruckt zeigt sich der mehrfach dekorierte Sportler von der Entwicklung des neuen Familienglücks. Ob mit diesem Kind jedoch Schluss ist, ließ er offen: "Jetzt haben wir erst einmal eins – und dann schauen wir weiter."

Während seine Vorfreude auf den Nachwuchs wächst, blickt Boris auf eine vielseitige familiäre Vergangenheit zurück. Mit seiner Ex-Frau Lilly Becker (49) hat der gebürtige Leimener einen Sohn, Amadeus (15), während seine älteren Kinder Noah (31), Elias (26) und Tochter Anna (25) aus früheren Beziehungen bereits erwachsen sind. Eine besondere Rolle in seinem Leben spielt die Harmonie zwischen seiner aktuellen Frau Lilian und seiner Ex-Frau Barbara (58). Diese ungewöhnliche Konstellation erleichtert das Familienleben des einstigen Tennis-Champions offensichtlich erheblich und sorgt für positive Momente inmitten des Trubels.

Lilian selbst ist eine wichtige Stütze in Boris' Leben, insbesondere nachdem sie ihm auch in schwierigen Zeiten, wie während seiner Haft in Großbritannien, zur Seite stand. Das Paar, das aktuell in Italien lebt, erwartet nicht nur mit Spannung den neuen Familienzuwachs, sondern scheint auch seine Verbindung auf einer soliden Basis zu pflegen. Lilian hatte in einem früheren Statement bereits erklärt, dass das kommende Baby den Nachnamen seines berühmten Vaters tragen wird, ganz gemäß der italienischen Tradition. Die Frage, ob die Familienplanung mit diesem Kind abgeschlossen ist, bleibt weiterhin spannend. Boris selbst scheint sich dieser Frage bewusst genussvoll offenzuhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris Becker, Mai 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Apress Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro, Elias Becker und Barbara Becker