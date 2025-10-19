Kaum Promi-Freunde: Jennifer Lopez glaubt, sie wirkt kühl

Jennifer Lopez (56) hat in einem selten offenen Moment verraten, dass sie kaum prominente Freundinnen und Freunde hat. In der "The Howard Stern Show" erklärte die Sängerin kürzlich, dass sie "nicht viele – eigentlich gar keine wirklich berühmten Freunde" habe. Auf die Frage, warum das so sei, antwortete sie, dass sie ihre Zeit lieber ruhig verbringe: "Ich gehe raus, wenn ich es muss, aber meistens arbeite ich, mache mein Ding, eile nach Hause und mache es mir gemütlich." Viele hielten sie deshalb wohl für distanziert, sagte sie – "aber ich bin es nicht". Zu ihren engsten Vertrauten zählen ihre Schwestern Lynda und Leslie Ann und bekannte Namen wie Jane Fonda (87).

Die Künstlerin führte aus, dass ihre Zurückhaltung oft mit Schüchternheit zu tun habe. "Ich glaube, ich bin schüchtern und ich mag es nicht, Leute zu stören, deshalb vernetze ich mich nicht mit allen", sagte die Musikerin in der Radiosendung. Das Gespräch mit Howard, ihr erstes bei ihm, streifte auch Kindheit, Karriere und ihre Sicht auf Beziehungen. Zum Schluss wurde es sogar humorvoll: "Du könntest mein berühmter Freund sein", witzelte Jennifer in Richtung des Moderators in der Sendung. Stern konterte: "Nein, du willst mich da nicht haben. Vertrau mir. Ich würde es irgendwie vermasseln."

Jennifer, die für ihre Film- und Musikkarriere weltweit bekannt ist, spielt privat offenbar lieber auf Zurückhaltung. Sie liebt es, sich zurückzuziehen und ihre Zeit in familiärer Umgebung zu verbringen. Diese Bodenständigkeit mag auf den ersten Blick überraschen, passt jedoch gut zu ihrer Philosophie, die sie in Interviews oft beschreibt: ein starkes Familienband und ein geerdetes Leben zu schätzen. Zu ihren Schwestern pflegt die vielseitige Künstlerin seit jeher eine enge Beziehung, die ihr auch in ihrem hektischen Leben als internationaler Superstar Rückhalt und Sicherheit gibt.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Jane Fonda, 2011

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival

