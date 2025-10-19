Sarah Paulson trauert öffentlich um verstorbene Diane Keaton

Am Donnerstagabend zeigte sich Sarah Paulson (50) sichtlich bewegt bei der Premiere ihrer neuen Serie "All’s Fair" in Los Angeles. Die Schauspielerin sprach dort zum ersten Mal öffentlich über den Tod ihrer engen Freundin Diane Keaton (†79), die am vergangenen Samstag im Alter von 79 Jahren verstorben war. In einem emotionalen Moment erklärte Sarah gegenüber Access Hollywood: "Es ist nichts, worüber ich momentan sprechen kann. Aber was mir wichtig ist, zu sagen: So besonders, wie sie als Schauspielerin war, war sie als Mensch noch viel unglaublicher." Das Gespräch endete mit einer herzlichen Umarmung zwischen Sarah und der Journalistin.

Dianes Todesursache wurde von ihrer Familie als Lungenentzündung bestätigt, und es heißt, dass sich ihr Gesundheitszustand sehr plötzlich verschlechtert hatte. Sarah, die in den vergangenen Tagen dabei fotografiert wurde, wie sie das Haus ihrer verstorbenen Freundin in Los Angeles besuchte, offenbarte gegenüber The Hollywood Reporter ihre tiefe Trauer: "Ich war ihr unglaublich nahe, und dies ist eine zutiefst traurige Zeit für mich." Die Verbindung der beiden reicht bis ins Jahr 1999 zurück, als sich die Schauspielerinnen am Set von "The Other Sister" begegneten. Seitdem verband sie eine enge Freundschaft.

In einem Interview im September hatte Sarah bei einem Lunch-Event von Chanel noch liebevoll von ihrer jahrzehntelangen Beziehung zu Diane erzählt. Diese habe sie von Beginn an "unter ihre Fittiche" genommen und ihr wertvolle Unterstützung zukommen lassen. Der American Horror Story-Star bezeichnete sich damals als "unglaublich glücklich", Diane in seinem Leben zu haben. Der Verlust der preisgekrönten Schauspielerin, die für viele in Hollywood sowohl Inspiration als auch Freundin war, hinterlässt nicht nur bei Sarah, sondern in der gesamten Branche eine enorme Lücke.

IMAGO / UPI Photo Sarah Paulson, Schauspielerin

Getty Images Diane Keaton und Sarah Paulson, Dezember 2012

