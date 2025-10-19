Nach Trennung: So geht Nicole Kidman mit schweren Zeiten um

Nicole Kidman (58) hat offen über ihre schwierigen Lebensphasen gesprochen, nachdem sie am 30. September die Scheidung von Keith Urban (57), ihrem Ehemann seit 19 Jahren, eingereicht hatte. Im Interview mit Harper’s Bazaar reflektierte die Schauspielerin darüber, wie sie schmerzhafte Erfahrungen bewältigt hat. Ohne Keith namentlich zu erwähnen, erklärte sie: "Es gibt Momente, in denen man sich gebrochen fühlt, aber wenn man langsam und behutsam vorgeht, vergeht auch diese Zeit wieder." Die Schauspielerin, die sich auf ihre Rolle als Mutter konzentriert, versicherte zudem, dass ihre Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) stets ihre oberste Priorität bleiben.

Die Trennung kommt für ihre Fans überraschend, doch Nicole soll laut Insidern schon vorher Andeutungen gemacht haben. In einem Interview mit Vogue sprach sie im August kryptisch über die Unberechenbarkeit des Lebens: "Wie oft muss man lernen, dass man glaubt, zu wissen, wohin das Leben geht, und dann geht es doch anders?" Die offizielle Scheidung folgte wenige Wochen später in Nashville. Laut den Gerichtsdokumenten wird Nicole die Hauptaufenthaltsrechte für die beiden gemeinsamen Töchter haben und übernimmt deren Betreuung die meiste Zeit des Jahres.

Abseits des öffentlichen Trubels findet die Schauspielerin Halt in ihrer Familie und ihrer inneren Stärke. Nicole hat vier Kinder, zu denen auch ihre Adoptivkinder Bella und Connor aus der Ehe mit Tom Cruise (63) gehören. "Meine Kinder geben mir den Zweck, ihr Beschützer und Wegweiser zu sein", sagte sie im Interview. Sie ergänzte, dass sie darauf bedacht sei, für ihre Kinder ein sicherer Rückhalt zu bleiben. Nicole und Keith lernten sich 2005 kennen und heirateten ein Jahr später. Ihr letztes öffentliches Erscheinen als Paar war im Juni bei einem Fußballspiel in Nashville.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Nicole Kidman mit ihren Kindern und ihrer Nichte in Paris, 2025