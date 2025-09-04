Kurz vor seinem Tod kündigte Giorgio Armani sein Comeback an

Die Modewelt trauert um eine Ikone: Giorgio Armani (†91) ist heute in Mailand gestorben. Dabei plante der Designer vor seinem Tod noch ein beeindruckendes Comeback. Nach einem Krankenhausaufenthalt im Juni, der ihn heimsuchte und ihn dazu zwang, seine prominente Teilnahme an den Mailänder und Pariser Modenschauen zu verpassen, kündigte der Unternehmer seine Rückkehr an. Diese Botschaft teilte Giorgio an seinem Geburtstag am 11. Juli über den Instagram-Kanal seines Modehauses mit. Er dankte seinen Fans und seiner Familie für deren unermüdliche Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit. Giorgio überließ bekanntlich kein Detail dem Zufall und plante, im September bei den Fashion Weeks wieder persönlich aufzutreten.

Die vergangenen Monate waren nicht einfach für den 91-Jährigen: Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen betonte er in seiner damaligen Botschaft, wie dankbar er für die Nähe und die Unterstützung aus seinen engen Kreisen sowie aus den sozialen Medien sei. Diese Gefühle der Verbundenheit und Dankbarkeit wollte Giorgio persönlich zurückgeben. Seine Rückkehr zu den Modewochen wurde vor seinem Ableben mit Spannung erwartet, da er bekannt dafür war, jede seiner Shows bis ins Detail zu überwachen und traditionell am Ende vor dem Publikum zu erscheinen. Ob seine Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2026 dennoch gezeigt werden, bleibt bislang unklar.

Giorgio hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Er gründete Mitte der 1970er-Jahre mit Sergio Galeotti die Giorgio Armani SpA. Diese entwickelte sich von einem Modeunternehmen zu einem milliardenschweren Imperium, das auch Bereiche wie Kosmetik, Uhren, Schmuck und Hotels umfasst. Armanis persönliches Engagement und seine unermüdliche Leidenschaft für Mode haben über die Jahre unzählige Menschen inspiriert. Seit dem frühen Tod von Galeotti im Jahr 1985 führte Giorgio das Unternehmen alleine. Sein erneutes Erscheinen bei den Modenschauen verdeutlichte seine ungebrochene Hingabe, die Modewelt zu beeinflussen und zu inspirieren.

