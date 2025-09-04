So hot sah Heidi Klum bei der Kaulitz-Geburtstagsparty aus

Heidi Klum (52) hat am Montagabend auf der Geburtstagsparty von Tom (36) und Bill Kaulitz (36) ein modisches Statement gesetzt. Die Feier fand in Malibu im noblen japanischen Restaurant "Nobu" statt und wurde mit einem atemberaubenden Blick aufs Meer untermalt. In einem tief ausgeschnittenen Spitzenkleid zog das Model alle Blicke auf sich und präsentierte die Geschenke für die Zwillinge: stilvolle Diamant-Armbänder, entworfen von der renommierten Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz. Wie Bild berichtete, wurde Heidi von ihrer Tochter Lou und einer Gruppe enger Freunde begleitet, die den 36. Geburtstag der Kaulitz-Brüder zelebrierten.

Ein Highlight des Abends war, neben den eleganten Outfits und der gemütlichen Atmosphäre, auch die Offenheit, die Heidi bezüglich der Modevorlieben ihres Mannes zeigte. In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" sprach sie über Toms einfache Wünsche: Miniröcke und High Heels. "Also nackt bist du natürlich am besten, aber die Klamotten, die du wählst, mag ich auch", sagte Tom mit Humor über den Stil seiner Frau. Trotz mancher kritischer Kommentare, die in sozialen Medien kursieren, bleibt Heidi selbstbewusst und unbeeindruckt.

Heidi zeigte sich schon immer modebewusst und überzeugt durch ihren individuellen Stil. Die leidenschaftliche Art, wie sie auch mit 52 Jahren ihren eigenen Look lebt und offen mit Fragen zur Mode umgeht, wurde auch in ihrem Auftritt im "Call Her Daddy"-Podcast deutlich. Dort äußerte sie sich selbstbewusst über ihr Modeempfinden und betonte, dass Altersgrenzen für sie kein Hindernis sind. Ungeachtet des Trubels um modische Entscheidungen bleibt Heidi eine Stilikone, die mit ihrem Auftreten immer wieder für Bewunderung sorgt.

Imago Model Heidi Klum im Juni 2025 in Los Angeles

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2025

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz packen Geschenke aus