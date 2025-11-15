Stark bearbeitetes Cover? Heidi Klum äußert sich zur Kritik

Heidi Klum (52) steht im Mittelpunkt einer Debatte um ein Glamour-Cover, das im Vorfeld der Preisverleihung "Women of the Year" veröffentlicht wurde. Anlass ist ihre Auszeichnung in der Kategorie "Global Icons", die das Magazin mit einem neuen Titelbild feierte. Das Foto zeigt Heidi in weißem Oberteil, dezent geschminkt, vor grauem Hintergrund – schlicht, aber wirkungsvoll. Einige Nutzer vermuteten starke Retuschen, andere fragten sogar: "Ist das mit KI erstellt?" Heidi äußerte sich bei RTL und nahm zu den Vorwürfen Stellung.

Im Gespräch mit dem Sender lächelte die GNTM-Chefin die Kritik weg und gab einen seltenen Einblick in die Entstehung des Bildes. "Also, das ist von den Morelli-Brüdern fotografiert worden. Und zwar ist das mit so viel Licht entstanden, dass ich gar nicht in die Kamera gucken konnte. Das ist auch ganz schwierig, wenn es so ganz hell ist, der Fotograf zählt eins, zwei, drei. Dann machst du kurz die Augen auf und dann gehen die sofort wieder zu. Sonst drehen sich die Pupillen in alle Richtungen. Also ist das mit so viel Licht fotografiert worden, dass es dir das Grinsen komplett wegbläst", berichtete Heidi.

Schon vor rund einer Woche hatte das Magazin Glamour das Cover auf Instagram präsentiert – und damit eine regelrechte Debatte ausgelöst. Der natürliche Look, das schlichte Kleid und die dezente Frisur sorgten bei vielen für Verwirrung. Zahlreiche Fans meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. "Schade, denn sie ist auch mit ihren Fältchen eine der schönsten Frauen", lobte eine Nutzerin zwar das Bild, wünschte sich aber mehr Natürlichkeit. Ein anderer Follower wunderte sich: "Das ist Heidi Klum? Hätte sie nicht erkannt." Die Diskussion um Bildbearbeitung und Authentizität nahm schnell Fahrt auf. Sogar Vorbildfunktion und die Wirkung auf jüngere Frauen wurden infrage gestellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juni 2025