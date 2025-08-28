Wow-Effekt: Heidi und Leni Klum strahlen im sexy Partnerlook

Das glamouröse Mutter-Tochter-Duo Heidi Klum (52) und Leni Klum (21) hat bei den 82. Internationalen Filmfestspielen in Venedig für Aufsehen gesorgt. Händchenhaltend schritten das Supermodel und seine Tochter über den roten Teppich und zogen sämtliche Blicke auf sich. In auffälligen Korsett-Looks, die perfekt aufeinander abgestimmt waren, präsentierten sie sich der Menge. Heidi glänzte in einem hellen, dekolletébetonten Korsett, während Leni in einem dunklen, bodenlangen Korsett-Kleid mit transparenten Elementen die perfekte Ergänzung darstellte. Ihr gemeinsamer Auftritt wurde von offenen Wellen-Mähnen gekrönt, die den Wow-Effekt noch verstärkten.

Die glamourösen Korsett-Kleider stammen von der Marke Intimissimi – eben jener Dessous-Brand, für die Leni und Heidi seit 2022 gemeinsam vor der Kamera stehen. Im Netz sorgten die Unterwäsche-Kampagnen immer wieder für hitzige Diskussionen und Kritik. Doch Heidi zeigte sich unbeeindruckt. "Viele Leute sagen: 'Ich weiß nicht, ob Mutter und Tochter so etwas zusammen machen sollten'", erklärte das Model gegenüber dem Magazin People und ergänzte: "Ich bin stolz auf meine Tochter. Für uns ist das in Ordnung."

In den vergangenen Jahren hat sich Leni, die 2004 geboren wurde, immer mehr in der Modewelt einen Namen gemacht. Dabei ließ sie nie einen Zweifel an der engen Verbindung zu Heidi, die oft mit liebevollen Worten von ihrer Tochter schwärmt. "Ich liebe es, Leni bei ihrem Weg zu begleiten", betonte Heidi über die Zusammenarbeit mit ihrer Tochter. Zudem stellte die Germany's Next Topmodel-Jurorin klar, dass sie Leni zu nichts zwinge, was ihr nicht gefalle: "Ich habe ihr gesagt, dass man letztendlich mit sich selbst zufrieden sein muss – und dass man nichts tun soll, was man nicht tun möchte. Es ist in Ordnung, Nein zu sagen."

Getty Images Heidi und Leni Klum, August 2025

Getty Images Heidi und Leni Klum, August 2025

Getty Images Leni und Heidi Klum, August 2025