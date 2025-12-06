Richard Simmons' Bruder und Haushälterin streiten um Erbe

Zwischen Leonard Simmons, dem Bruder des verstorbenen Fitness-Gurus Richard Simmons (†76), und seiner langjährigen Haushälterin Teresa Reveles Muro ist nun ein intensiver Konflikt um das millionenschwere Erbe entbrannt. Laut Berichten des Magazins US Weekly hat Leonard jetzt vor Gericht beantragt, Teresa als Mit-Treuhänderin von Richards Nachlass zu entfernen. Die beiden waren ursprünglich gemeinsam in Richards Testament als Verwalter seiner umfangreichen Besitztümer und Rechte eingesetzt. Leonard argumentiert nun, dass eine Zusammenarbeit mit Teresa nicht mehr möglich sei und fordert entweder eine neutrale dritte Partei als Treuhänder oder ihr vollständiges Ausscheiden.

Der Streit entzündet sich vor allem am Verkauf von Richards Villa in Los Angeles, die seit Juni auf dem Markt ist. Ursprünglich für 6,9 Millionen US-Dollar gelistet, wurde der Preis mehrfach gesenkt – laut US Weekly zuletzt auf knapp 5,9 Millionen. Leonard wirft Teresa vor, den Verkaufsprozess zu blockieren, indem sie Vertragsabschlüsse mit Dienstleistern verzögerte. Zudem soll sie die Bezahlung von Anwaltskosten und anderen Ausgaben verweigert haben. Bereits zuvor hatte Leonard ihr vorgeworfen, Schmuck im Wert von bis zu einer Million Dollar entwendet zu haben. Teresa widerspricht dem und erklärt, Richard habe ihr die Stücke bereits 2014 geschenkt.

Richard Simmons, der durch seine Fitnessprogramme und TV-Auftritte in den 1980er- und 1990er-Jahren weltberühmt wurde, lebte in seinen späteren Jahren zurückgezogen, bevor er im Juli 2024 verstarb. Privat verband Richard und Teresa ein jahrzehntelanges Zusammenleben unter einem Dach: Richard hatte Teresa Muro über 36 Jahre hinweg als Haushälterin beschäftigt, und sie galt als enge Vertraute. Sein Vermächtnis, das Immobilien, Lizenzen für Fitness-Videos und persönliche Besitztümer umfasst, steht nun im Zentrum einer wachsenden juristischen Auseinandersetzung. Es bleibt abzuwarten, ob Leonard und Teresa in absehbarer Zeit eine Lösung finden werden.

Getty Images Richard Simmons, professioneller Fitnesstrainer im Juni 2013

Facebook / TheWeightSaint Richard Simmons letzter geplanter Social-Media-Beitrag vor seinem Tod, Juli 2024

Getty Images Richard Simmons, Fitnesguru