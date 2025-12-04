"Belogen": Schießt Pinar Sevim hier etwa gegen ihren Ex?

Pinar Sevim ist seit Kurzem Single. Details zur Trennung behielt die Reality-TV-Bekanntheit bisher für sich. Auf Instagram meldet sie sich nun mit kryptischen Zeilen, die andeuten, sie wären an ihren Ex David gerichtet. "Mein Geduldsfaden ist heute gerissen. Ich habe die ganze Zeit öffentlich gelogen, weil ich mich schäme und meine Gefühle echt waren und deine?", schreibt sie dort und fügt vorwurfsvoll hinzu: "Du hast mich belogen und manipuliert! Ich bin es so leid, einzustecken!"

Was sie genau mit diesen Zeilen meint, lässt Pinar offen, genauso wie den Adressaten – ist es also möglich, dass sich ihre Vorwürfe gegen David richten? Schon bei ihrem Einzug in den Promi Big Brother-Container Anfang Oktober deutete sie eine Liebeskrise an. Eine intensive Auseinandersetzung hatte dazu geführt, dass das Paar eine Pause von der Beziehung einlegen musste. Pinar äußerte in der Show die Sorge, David könne dies als endgültige Trennung auslegen.

Nach ihrem Exit aus der Reality-TV-Show folgte dann die traurige Gewissheit: Zwischen Pinar und David ist es aus. "David und ich sind nicht mehr zusammen", klärte sie damals auf Instagram auf und betonte, wie schwer es ihr falle, diese Worte auszusprechen. Sie brauche nun Zeit, um das Liebes-Aus zu verarbeiten und sich an ihre neuen Lebensumstände zu gewöhnen.

RTLZWEI Pinar Sevim: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother", 2025

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein