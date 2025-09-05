Biathlon-Star Magdalena Neuner wurde jahrelang gestalkt

Jede Nacht derselbe Albtraum: Magdalena Neuner (38) wurde über Jahre hinweg von einem Stalker bedrängt, der sie Nacht für Nacht heimsuchte, unzählige Briefe hinterließ und sich sogar Zugang zu ihrem Balkon verschaffte. Das verriet die deutsche Biathlon-Ikone jetzt im Podcast "Die Gruaberin" und sprach erstmals offen über den offensichtlich psychisch kranken Mann, der ihr einst das Leben zur Hölle machte. Trotz eines verhängten Kontaktverbots soll die Polizei keine Möglichkeiten gefunden haben, die Sportlerin effektiv zu schützen, was ihre Ängste nur weiter schürte. "Ich habe gewusst, er ist jede Nacht da", schildert Magdalena die bedrohliche Atmosphäre, in der sie jahrelang lebte.

Magdalena ließ sich von dieser bedrückenden Erfahrung jedoch nicht vollständig vereinnahmen. Trotz der ständigen Einschüchterungsversuche des Mannes gelang es ihr mit Unterstützung eines Mental-Trainers, ihre Angst zu bewältigen. Gegen dieses lähmende Gefühl anzugehen, war für sie persönlich, aber auch beruflich entscheidend: "Angst ist im Grunde etwas, was einem wahnsinnig viel Energie fürs Leben nimmt." Der psychische Terror, den der Stalker auf Magdalena ausübte, hinterließ allerdings deutliche Spuren. Erst nachdem ihre Geschichte eine tragische Wendung nahm und der Stalker sich das Leben nahm, kehrte allmählich wieder Ruhe in ihr Leben ein.

Trotz allem empfindet die Sportlerin Mitgefühl für den Mann, der keinen Ausweg aus seiner Situation fand. Heute lebt Magdalena, die 1987 in Garmisch-Partenkirchen geboren wurde, in einem stabilen privaten Umfeld. Seit 2014 ist sie mit ihrem Jugendfreund Josef Holzer verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat. Rückblickend geht Magdalena gefasst mit ihrer Vergangenheit um und beschreibt ihre heutige Lebensweise als angstfreier und gestärkter.

Imago Biathlon-Star Magdalena Neuner im Februar 2020 in Antholz

Getty Images Magdalena Neuner im November 2019

