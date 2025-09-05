Dwayne "The Rock" Johnson bricht bei Premiere in Tränen aus

Dwayne "The Rock" Johnson (53) erlebte einen emotionalen Moment bei den Filmfestspielen von Venedig. Sein neuer Film "The Smashing Machine" erhielt dort eine überwältigende 15-minütige Standing Ovation, die ihn zum Weinen brachte. Der rührende Moment wurde in einem Foto, das Daily Mail vorliegt, festgehalten. Darauf sieht man, wie sich der einstige Wrestler die Tränen aus dem Gesicht wischte, während die Menge um ihn herum wild klatschte. Auch der Regisseur Benny Safdie wurde von den Emotionen überwältigt und umarmte den Hauptdarsteller mit Tränen der Freude.

In "The Smashing Machine" spielt Dwayne den ehemaligen MMA-Kämpfer Mark Kerr. An seiner Seite steht Emily Blunt (42) als Dawns Staples, Marks Freundin. Mit dem Streifen verfolgt der Muskelprotz neue Karriereziele und hofft, sich von seinem früheren Image als reiner Actionheld zu lösen. "Ich möchte jetzt meine Träume leben und tun, was ich tun möchte, und mich mit den Dingen beschäftigen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Ich möchte endlich einen Ort haben, an dem ich all das unterbringen kann, was ich in der Vergangenheit erlebt habe und vor dem ich mich gescheut habe", erklärte er bei der Premiere im Beisein der britischen Zeitung.

Als Vorbereitung auf den oscarverdächtigen Film hat Dwayne eine beeindruckende körperliche Veränderung durchgemacht. Berichten zufolge soll der Schauspieler etwa 27 Kilogramm abgenommen haben. Er selbst verriet seinen Followern auf Instagram bereits vor über einem Jahr, dass er sich auf die Rolle als MMA-Kämpfer intensiv vorbereitet habe: "Das ist ganz neu für mich. [...] Ich habe einen Hintergrund im Wrestling, aber das hier ist eine ganz andere Welt. Ich bin mit großem Respekt für die Athleten, die Männer und Frauen, an diese Aufgabe herangegangen."

Getty Images Dwayne Johnson beim Filmfestival in Venedig, September 2025

Getty Images Dwayne Johnson, Benny Safdie und Emily Blunt

Getty Images Dwayne Johnson beim Venedig Filmfestival 2025