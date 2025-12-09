Dwayne Johnson erstmals für einen Golden Globe nominiert

Dwayne Johnson (53) hat etwas zu feiern: Der Schauspieler wurde zum ersten Mal in seiner Karriere für einen Golden Globe nominiert. Mit seiner Rolle als Mark Kerr im Film "Smashing Machine", in dem er einen von inneren Dämonen geplagten MMA-Kämpfer verkörpert, sicherte er sich die Nominierung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Drama". Der Film feierte beim Filmfestival in Venedig seine Premiere und wurde dort mit Standing Ovations über mehr als 15 Minuten geehrt. Für den Action-Star, der auf eine beeindruckende Karriere im Wrestling sowie im Film zurückblickt, ist dies ein Meilenstein, der den Schauspieler dankbar macht.

Neben Dwayne wurde auch Emily Blunt (42), seine Co-Darstellerin in "Smashing Machine", für einen Golden Globe nominiert. Sie spielt Kerrs Ehefrau Dawn im Film und ergatterte in der Kategorie "Beste weibliche Nebenrolle" ihre mittlerweile achte Nominierung. Die beiden Schauspieler überzeugten sowohl Kritiker als auch Zuschauer, wobei der Film selbst mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet wurde. Auch der Regisseur Benny Safdie (39) erhielt den Silbernen Löwen für seine Regiearbeit. Für Dwayne war die Rolle als Kerr besonders emotional, da sie eine Hommage an Personen ist, die immer wieder gegen ihre inneren Kämpfe antreten, wie er Deadline verriet: "Solange man atmet, sollte man weiterkämpfen."

Die diesjährigen Golden Globes gelten als Auftakt zu einer spannenden Preisverleihungssaison, die viele vielversprechende Kandidaten hervorbringt. Verliehen werden die Auszeichnungen am 11. Januar in einer großen Zeremonie. Neben den Dramen und Darstellungen, die für Gesprächsstoff sorgen, stehen auch Animationsfilme wie "Demon Slayer" und "KPop Demon Hunters" im Rampenlicht. Für Dwayne markiert diese Anerkennung einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere, die von seiner Wrestling-Vergangenheit über humorvolle Rollen in Filmen wie Jumanji bis hin zu seiner Unternehmerlaufbahn reicht. Privat teilt er auf sozialen Medien regelmäßig Einblicke in sein Leben als Familienmensch, wo er oft bei glücklichen Momenten mit seinen drei Töchtern zu sehen ist.

Imago Dwayne "The Rock" Johnson im September 2025

Getty Images Dwayne Johnson, Benny Safdie und Emily Blunt

Getty Images Emily Blunt und Dwayne Johnson bei den Filmfestspielen in Venedig, 2025