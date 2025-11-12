Erster Table Read: "Jumanji 3"-Produktion endlich gestartet

Hollywoods Dschungel ruft wieder: Dwayne "The Rock" Johnson (53) hat den Produktionsstart von Jumanji 3 verkündet – und die Fans bekommen direkt erste Eindrücke. Beim Table Read in Los Angeles, wo auch gedreht wird, stand der Filmstar gemeinsam mit Kevin Hart (46), Jack Black (56) und Karen Gillan (37) an der Startlinie für das nächste Action-Abenteuer. Der Kinostart ist datiert: Am 10. Dezember 2026 soll das Comeback der Videospielhelden auf der großen Leinwand landen. Dwayne teilte auf Instagram Fotos und Clips vom Wiedersehen der Stars und machte klar: Das Warten hat ein Ende – und die Truppe ist wieder vereint.

In seinem Beitrag schwärmt der Profi-Wrestler von dem Beisammensein und fiebert der Produktion entgegen. "Was für ein großartiges, unterhaltsames und herzliches Abenteuer. [...] Es ist großartig, die ganze Truppe wieder beisammen zu haben, und unsere Kiefer schmerzten vor lauter Lachen. [...] Wir alle sprachen darüber, wie sehr wir diese Art von Freude und Spaß vermisst haben. Lasst uns einen guten Film drehen!", weiht Dwayne seine Fans in den Abend ein.

Neben Bildern und Videos von der Gruppe teilt der "Black Adam"-Star auch ein Bild von einer Kette mit einem Würfel – und dieser Würfel ist ein ganz besonderer: "Es handelt sich um den Würfel aus dem Originalfilm "Jumanji" von 1995 und ist eine Hommage, eine Liebeserklärung und eine Ehrerbietung an den großartigen Robin Williams (†63)", verrät Dwayne seinen Fans. Es ist ein sogenanntes Easter Egg, das seine Figur Dr. Smolder Bravestone im letzten Film an seiner Halskette trägt.

Anzeige Anzeige

Imago Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan und Kevin Hart 2019 bei der UK-Premiere von "Jumanji: The Next Level" in London

Anzeige Anzeige

Instagram / therock Karen Gillan, Jack Black, Dwayne Johnson und Kevin Hart beim "Jumanji 3"-Table-Read

Anzeige Anzeige

Instagram / therock Der Würfel aus dem Originalfilm "Jumanji" von 1995