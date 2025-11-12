Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Dwayne "The Rock" Johnson
Erster Table Read: "Jumanji 3"-Produktion endlich gestartet

Erster Table Read: "Jumanji 3"-Produktion endlich gestartet

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Hollywoods Dschungel ruft wieder: Dwayne "The Rock" Johnson (53) hat den Produktionsstart von Jumanji 3 verkündet – und die Fans bekommen direkt erste Eindrücke. Beim Table Read in Los Angeles, wo auch gedreht wird, stand der Filmstar gemeinsam mit Kevin Hart (46), Jack Black (56) und Karen Gillan (37) an der Startlinie für das nächste Action-Abenteuer. Der Kinostart ist datiert: Am 10. Dezember 2026 soll das Comeback der Videospielhelden auf der großen Leinwand landen. Dwayne teilte auf Instagram Fotos und Clips vom Wiedersehen der Stars und machte klar: Das Warten hat ein Ende – und die Truppe ist wieder vereint.

In seinem Beitrag schwärmt der Profi-Wrestler von dem Beisammensein und fiebert der Produktion entgegen. "Was für ein großartiges, unterhaltsames und herzliches Abenteuer. [...] Es ist großartig, die ganze Truppe wieder beisammen zu haben, und unsere Kiefer schmerzten vor lauter Lachen. [...] Wir alle sprachen darüber, wie sehr wir diese Art von Freude und Spaß vermisst haben. Lasst uns einen guten Film drehen!", weiht Dwayne seine Fans in den Abend ein.

Neben Bildern und Videos von der Gruppe teilt der "Black Adam"-Star auch ein Bild von einer Kette mit einem Würfel – und dieser Würfel ist ein ganz besonderer: "Es handelt sich um den Würfel aus dem Originalfilm "Jumanji" von 1995 und ist eine Hommage, eine Liebeserklärung und eine Ehrerbietung an den großartigen Robin Williams (†63)", verrät Dwayne seinen Fans. Es ist ein sogenanntes Easter Egg, das seine Figur Dr. Smolder Bravestone im letzten Film an seiner Halskette trägt.

Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan und Kevin Hart 2019 bei der UK-Premiere von "Jumanji: The Next Level" in London
Imago
Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan und Kevin Hart 2019 bei der UK-Premiere von "Jumanji: The Next Level" in London
Karen Gillan, Jack Black, Dwayne Johnson und Kevin Hart beim "Jumanji 3"-Table-Read
Instagram / therock
Karen Gillan, Jack Black, Dwayne Johnson und Kevin Hart beim "Jumanji 3"-Table-Read
Der Würfel aus dem Originalfilm "Jumanji" von 1995
Instagram / therock
Der Würfel aus dem Originalfilm "Jumanji" von 1995
Werdet ihr euch "Jumanji 3" ansehen?
In diesem Artikel