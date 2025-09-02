Muskelmasse verloren: Dwayne Johnsons neuer Look geht viral

Dwayne "The Rock" Johnson (53) ist eigentlich für seine beeindruckenden Muskelberge bekannt – doch jetzt sorgt der Hollywoodstar mit einem völlig neuen Look für Gesprächsstoff. Bei den Filmfestspielen von Venedig präsentierte er sich deutlich schlanker als gewohnt. Viele Fans erkannten den einstigen Wrestling-Champion kaum wieder. Hinter der Veränderung steckt eine bewusste Entscheidung: Dwayne hat sich intensiv auf seine Rolle im Drama "The Smashing Machine" vorbereitet. In dem Film von Regisseur Benny Safdie verkörpert er den ehemaligen MMA-Kämpfer Mark Kerr. Um authentisch wirken zu können, hat der Schauspieler sichtbar Muskelmasse verloren – ein seltener Schritt für den sonst durchtrainierten Actionhelden.

Ein Clip, der Dwaynes schlankere Figur bei einem Event in Venedig zeigt, verbreitete sich danach rasant in den sozialen Medien. Millionen Klicks ließen das Video innerhalb weniger Stunden viral gehen – Fans diskutierten heftig über den drastischen Wandel und über die Gründe für seinen neuen Look. Die Reaktionen im Netz fielen gemischt aus: Während einige Bewunderung für seine Hingabe für die Rolle zeigten, witzelten andere über seinen "Mini-Rock" und verglichen ihn scherzhaft mit einem "Kieselstein".

Hinter den Kulissen hat Dwayne von seiner Kollegin und engen Vertrauten Emily Blunt (42) Unterstützung bekommen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter lobte er ihre Ermutigung, die es ihm ermöglichte, sich aus seiner Komfortzone zu bewegen. "Emily hat mir gezeigt, dass ich in der Schauspielerei mehr erreichen kann, als ich bisher dachte", berichtete der Schauspieler. Diese neu gewonnene Perspektive half ihm, den lange gehegten Wunsch, neue schauspielerische Herausforderungen anzunehmen, in die Tat umzusetzen. Die Transformation war für ihn nicht nur eine körperliche, sondern auch eine berufliche Neuentfaltung.

Dwayne Johnson beim Venedig Filmfestival 2025

Dwayne Johnson beim Filmfestival in Venedig, 2025

Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler