Dwayne Johnson hat keine Hoffnung für "Jungle Cruise 2" mehr

Dwayne "The Rock" Johnson (53) und Emily Blunt (42) haben sich in einem aktuellen Interview zu den Spekulationen rund um eine Fortsetzung des Disney-Films "Jungle Cruise" geäußert und dabei die Erwartungen der Fans stark gedämpft. Im Podcast "The Awardist" von Entertainment Weekly erklärte Dwayne, dass Disney nach der Corona-Pandemie unter neuer Führung entschieden habe, das Projekt wohl nicht weiter zu verfolgen. "Ich glaube, sie haben sich dieses Projekt angesehen und gedacht: 'Wir haben es einmal gemacht, bin mir nicht sicher, ob wir es noch einmal wiederholen sollten.' Unabhängig davon, ob die Chemie zwischen uns stimmte oder nicht", sagte der Schauspieler. Emily fügte hinzu: "Sie wollten nicht noch einmal in See stechen, und das ist in Ordnung."

Dwayne präzisierte die Hintergründe: "Ich glaube, als Disney unter neuer Führung stand, hat sich nach der Covid-Pandemie alles verändert. Covid hat unser Geschäft in vielerlei Hinsicht beeinflusst", sagte der Actionstar, der aktuell für "Jumanji 3" vor der Kamera steht. Trotz der schwierigen Umstände der Pandemie schien Disney zunächst zufrieden mit dem Einspielergebnis von mehr als 190 Millionen Euro und kündigte Pläne für eine Fortsetzung an, welche jedoch nie konkretisiert wurden. Offiziell abgesagt ist "Jungle Cruise 2" zwar weiterhin nicht, doch seit der Ankündigung 2021 wurde es still um das Projekt.

Im Abenteuerfilm "Jungle Cruise" begibt sich das ungleiche Trio aus einem Flusskapitän, gespielt von Dwayne, einer entschlossenen Forscherin, dargestellt von Emily, und ihrem Bruder McGregor, der von Jack Whitehall (37) verkörpert wurde, auf eine waghalsige Fahrt durch den Amazonas. Gemeinsam suchen sie nach einem mythischen Baum mit Heilkräften. Der Film ließ Nostalgie für Parkbesucher aufleben, die die kultige Bootsfahrt aus verschiedenen Disney-Themenparks weltweit kennen.

Imago Dwayne Johnson als Frank und Emily Blunt als Lily in "Jungle Cruise"

Getty Images Dwayne Johnson und Emily Blunt, 2020

Getty Images Jack Whitehall als Brit Awards-Moderator im März 2025 in London