Frisch verliebt: Jesse Williams turtelt wild mit dieser Frau

Jesse Williams (44), der bekannte Star aus Grey's Anatomy, scheint eine neue Liebe gefunden zu haben. Der Schauspieler wurde kürzlich in Mailand gesichtet, wo er in inniger Begleitung von Alejandra Onieva, einer 33-jährigen Schauspielerin, unterwegs war. Die beiden arbeiten derzeit an der Actionserie "Hotel Costiera", und den Aufnahmen nach zu urteilen, gibt es zwischen ihnen weit mehr als nur eine berufliche Verbindung. In romantischer Atmosphäre spazierten Jesse und Alejandra durch die Straßen und genossen ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant, wobei sie Händchen hielten und sich auch küssten.

Obwohl Jesse sein Privatleben normalerweise lieber vor der Öffentlichkeit abschirmt, scheint er in diesem Fall keine große Zurückhaltung zu üben. Die Schnappschüsse des Paares lassen wenig Raum für Spekulationen, und es wird vermutet, dass die beiden von ihrer gemeinsamen Arbeit am Set der Serie angezogen wurden. Noch ist nicht klar, ob ihre Beziehung rein freundschaftlich ist oder ob sich hier tatsächlich eine neue Liebe anbahnt. Außer Frage steht jedoch, dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden.

Jesse Williams hat in der Vergangenheit bereits mit Schwierigkeiten in seinem Privatleben zu kämpfen gehabt, insbesondere was das Sorgerecht für seine Kinder betrifft. Die Auseinandersetzungen mit seiner Ex-Frau Aryn Drake-Lee (43) um die Gesundheitsversorgung ihrer gemeinsamen Kinder sorgten bereits für Schlagzeilen. Umso erfreulicher scheint es nun, dass Jesse möglicherweise einen neuen positiven Fokus gefunden hat. Alejandra, die bereits in verschiedenen internationalen Projekten mitwirkte, könnte eine neue Konstante im Leben des Schauspielers werden. Die Fans sind gespannt, ob aus diesem vielversprechenden Aufeinandertreffen eine ernstzunehmende Beziehung erwächst.

