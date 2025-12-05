Sarah Paulson enthüllt bewegende letzte Nachricht von Diane

Sarah Paulson (50) hat bei der Women in Entertainment Gala des Hollywood Reporter in Los Angeles an Diane Keaton (†79) erinnert – mit Nachrichten, die unter die Haut gehen. Die Schauspielerin öffnete vor den versammelten Gästen ihre Mailbox und ihr Postfach und ließ das Publikum an den letzten Worten der im Oktober verstorbenen Filmlegende teilhaben. Es war ein sehr persönlicher Moment, der zeigte, wie eng die Verbindung der beiden war. Vor Branchenkollegen und Freundinnen zeichnete Sarah ein lebendiges Bild von Diane – witzig, direkt, zärtlich. Auch Goldie Hawn (80) war vor Ort und würdigte die Ikone mit bewegenden Worten. Diane war am 11. Oktober an einer Lungenentzündung gestorben. Viele im Saal hielten den Atem an, als Sarah ihre Erinnerungen teilte.

"Sarah, ich hasse dein Telefon. Es ist immer voll, und ich kann nie eine Nachricht hinterlassen. Idiot, wie ist deine Adresse? Beeil dich nach Hause, Trottel. Diane", zitierte Sarah eine der Sprachnachrichten laut Page Six. In einem nächsten Text schrieb Diane: "Ich will jedes einzelne Detail wissen – deine Karriere, deine Liebe, dein verdammtes Haus. Wann bist du in der Stadt? Liebe dich, du kleine Besondere. Halt mich über alles auf dem Laufenden. Diane, eine deiner Freundinnen." Zum Schluss las Sarah eine ungesendete Mail an Diane vor: "Liebe Dummkopf, ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut, dass die Mailbox immer voll war. Ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut, dass ich nicht jedes Mal erreichbar war, wenn du mich angerufen hast." Mit tränenerstickter Stimme fügte sie hinzu: "Ich möchte dir sagen, wie viel schäbiger die Welt ohne dich ist. Ich werde dich für immer vermissen." Die Hommage endete mit Paulsons charakteristischem Humor, ganz im Stil ihrer Freundschaft: "Ich bin weiterhin eine Idiotin, und ich weiß, dass es dich erfreuen würde, das zu wissen."

Sarah und Diane lernten sich 1999 bei den Dreharbeiten zu "The Other Sister" kennen und blieben seither in engem Kontakt. Nach dem Tod der Oscar-Preisträgerin wurde Sarah vor Dianes Haus fotografiert, den Tränen nahe. Später sprach die Schauspielerin öffentlich über die besondere Wärme, die sie an ihrer Freundin schätzte. Dazu passten Gesten, die vielen in Erinnerung sind: Bei Restaurantbesuchen suchte Diane oft das Gespräch mit den Menschen hinter den Kulissen, bedankte sich bei Servicekräften und zeigte Wertschätzung, die sie ernst meinte. Zur Familie, die sie hinterlässt, gehören Tochter Dexter und Sohn Duke. Für Sarah war Diane nicht nur eine Kollegin, sondern eine Verbündete – jemand, der nachfragte, zuhörte und die kleinen Details des Alltags wichtig nahm. Genau diese Nähe klingt in den aufbewahrten Nachrichten nach.

Getty Images Sarah Paulson bei der Women in Entertainment Gala in Beverly Hills, 2025

IMAGO / YAY Images Diane Keaton und Sarah Paulson, Oktober 2008

Getty Images Diane Keaton, Dezember 2014